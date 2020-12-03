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3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne?

Çeşitli meslek gruplarını ilgilendiren '3600 ek gösterge çıkacak mı ve 3600 ek gösterge son durum ne?' sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte 3600 ek gösterge ile ilgili son durum.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:17
3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne?
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3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı on binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ek göstergenin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilere verilen emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artış gösterecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha etkin performansın devreye sokulabilmesi için bir düzenleme yapıldığını açıkladı. 3600 ek göstergeden sadece sağlık çalışanlarının değil, benzer çalışanlarla ilgili de düzenleme olduğunu işaret eden Koca, ‘’Bu dönemde daha çok şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak.’’ dedi.

3600 ek gösterge nedir?

Memur aylıkları ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge son derece önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması üzerine emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin yüksek olduğu anlamına geliyor.



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:17
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