3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge son durum ne?

3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı on binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Ek göstergenin 2200’den 3000’e ve 3600’e çıkarılmasıyla polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilere verilen emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları artış gösterecek.
3600 ek gösterge nedir?
Memur aylıkları ve emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge son derece önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması üzerine emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin yüksek olduğu anlamına geliyor.
Son Güncelleme: 03.12.2020 02:17