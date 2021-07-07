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3. İlave tediye ödemeleri ödeme tarihi belli mi?

3.ilave tediye ödemeleri tarihine ilişkin açıklama Resmi Gazete'de yayımlandı. 3.ilave tediye ödemeleri tarihi belli mi? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3.ilave tediye ödemeleri tarihi de belli oldu. Bu haberimizde 3.ilave tediye ödemelerine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte 3.ilave tediye ödemeleri tarihi...

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:55
3. İlave tediye ödemeleri ödeme tarihi belli mi?
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Kamu işçilerine ödenecek ek ödemelerin tarihleri belli oldu. 6772 ayılı Kanun dahilinde bulunan kurumlarda çalışan işçiler için verilecek ek ödemelere ilişkin açıklama Resmi Gazete’de yayımlandı. 3.ilave ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Kamu işçilerine 3.ek ödeme tarihi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz 2021 tarihinde ek ödemenin 2.yarısı da 17 Aralık 2021 tarihinde ödeceğini belirtildi. Bu kapsamda ödenecek en düşük miktar 1.108 TL oldu. 2021 senesinde çalışan işçi 52 günden net olarak 3 bin 646 TL ödeme alması bekleniyor.

İlave tediye

Kamu işçisi olanlara 52 günlük ek ödeme 6772 sayılı kanun dahilinde yapılmaktadır. Kanunla güvence altına alınan bu karar işçinin hakkıdır. Kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır. Bu ek ödeme günlük ücret üzerinden hesaplanır. 2020 senesinin 3.taksiti Ağustos ayının ödeneği 13 günlük ücret olacak şekilde ödeneceği açıklandı. Kamu idarelerinde bulunan kurumlarda çalışan işçilere ödenmektedir.

Ek ödeme işçinin asıl ücretinin aylık toplamına göre hesaplanır. Fazla mesai, tatil ücretleri, evlilik ve çocuk zamları hesaplama dahil değildir.


Son Güncelleme: 07.07.2021 13:55
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