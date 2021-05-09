2.el araç fiyatlarında son durum ne? 2. el arabalarda fiyat yükseliş beklentisi

Pandemi sırasında üretim bantlarını durduran otomotiv sektörünün bir girdi olarak kullandığı çipler tüketici elektroniği sektörüne kaydı. Ancak beklenenden hızlı bir toparlanma ile üretime geri dönen otomotiv sektörü kısa bir süre sonra çip bulamamaya başladı. Bu durum otomotiv sektöründe çip krizi diye anıldı. Peki durum piyasayı etkisi altına almaya devam edecek mi? son olarak yükseliş bekleniyor mu? bu soruların yanıtlarını Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin açıklayarak uyarılarda bulundu.

"Bulunurluk sıkıntısı yaşanırsa fiyatlar cep yakacak"

Otomotiv Yetkili Satıcıları Deneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin öncelikli olarak geçen yıl yaşanan çip sıkıntısının bu sene içinde de yaşanması durumunda 2. El pazarında tekrar bir artış meydana geleceğini bildirdi.

Bunun yanı sıra Mersin, açıklamasında eğer ki ikinci elden araba almak isteyenler varsa "2. el araç alma zamanı geldi de geçiyor" diyerek uyarıda bulundu. Yaz ayının başlangıcı itibariyle ayrı bir yere doğru yöneleceğini bildiren Mersin, araç malzemelerinin bulunması konusunda sıkıntı yaşanırsa ikinci el piyasanın da etkileneceğini bu durum kesinlik kazanması için mayıs sonu ve haziran başının beklenmesi gerektiğini ön gördü.

Piyasanın genelinde araç malzeme sıkıntısından dolayı markaların tedariklerini yerine getiremediklerinden dolayı çalışmalara ara verdiğini dile getiren Mersin, şu anlık büyük bir sıkıntının olmadığını ancak zamanla ilerisi için zor durumlar yaşanacağının altını çizdi. Mersin, borsanın artış durumunu da göz önünde tutulup bu günlerde araç alınmasının daha iyi olabileceğini söyledi.

Turgay Mersin, talebin yüksek olduğu zamanlarda fiyatların da arttığını ifade ederek, kur politikası, talep artışı ve vergisel mevzuatların fiyatları etkileyeceğini söyledi. Ardından da Mersin, yapılan tam kapanma döneminin son bulması halinde çalışmalara hızla devam edeceklerini. Mersin, Covid-19’a karşı alınacak tedbirlerle hizmetlerinin yükümlülüklerini yerine getireceklerini bunanla birlikteyse kapanma sırasındaki aksaklıklarının telafi edileceğini açıkladı.