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29 Ocak güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını günbegün merak eden okurlarımız için 29 Ocak güncel altın fiyatlarını derledik.

29 Ocak 2021 Cuma 16:42
29 Ocak güncel altın fiyatları
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Altın fiyatlarının son halini merak edenler için 29 Ocak altın fiyatlarını araştırdık. Bugün sabah saatlerinde gram altının satış ücreti 438,25 TL olurken çeyrek altının satış ücreti ise 704,67 TL oldu.

 

Gram altın alış fiyatı:

438,16 TL

Gram altın satış fiyatı:

438,25 TL

Çeyrek altın alış fiyatı:

704,67 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:

721,18 TL

Yarım altın alış fiyatı:

1.404,94 TL

Yarım altın satış fiyatı:

1.442,36 TL

Tam altın alış fiyatı:

2.906,77 TL

Tam altın satış fiyatı:

2.981,76 TL​

 



Son Güncelleme: 29.01.2021 16:42
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Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatlarıGramçeyrekTam
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