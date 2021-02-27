27 Şubat altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları...

Yatırımcılar tarafından 27 Şubat altın fiyatları merakla takip ediliyor. Fiyatlara bakıldığında ise bir düşüş yaşandığı görülmekte.

Altın fiyatlarında düşüş yaşanırken gram altının güncel fiyatı 418,38 TL’den işlem görmekte. Çeyrek altın ise 674,11 TL’den işlem görüyor. Aşağıdan güncel altın fiyatlarına erişebilirsiniz.

27 Şubat altın fiyatlar:

GRAM ALTIN FİYATI

415,65

418,38

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

412,20

412,30

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.733,19

1.734,89

ÇEYREK ALTIN FİYATI

659,52

674,11

YARIM ALTIN FİYATI

1.314,92

1.348,23

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.638,09

2.688,21

ATA ALTIN FİYATI

2.777,25

2.847,51