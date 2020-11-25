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26, 27 Kasım Trendyol efsane Cuma black friday indirimli ürünler

Trendyol Efsane Cuma kampanyası kapsamında 25, 26, 27 Kasım tarihleri arasında yapılan indirimli satışların ilk günü başladı. Alışveriş tutkunları 26, 27 Kasım Trendyol efsane Cuma Black Cuma indirimli ürünlerini araştırmaya başladı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 20:45
26, 27 Kasım Trendyol efsane Cuma black friday indirimli ürünler
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Amerika’da başlayan ve tüm dünyaya yayılana alışveriş çılgınlığı Black Cuma günleri başladı. 25, 26, 27 Kasım tarihlerinde ülkemizde de birçok online alışveriş sitesinde indirimler yapıldı. Ülkemizde en çok kullanılan alışveriş sitesi Trendyol 25, 26, 27 Kasım tarihlerinde indirimli satışlarına başladı.

Trendyol 25, 26, 27 Kasım efsane günler Black Cuma indirimleri

Bugün Trendyol’da başlayan Black Cuma indirimlerinde en çok elektronik dev fırsatlar dikkatleri çekti. Söz konusu grupta yapılan indirimlerde cep telefonu, televizyon, bluetooth kulaklık, akıllı saat, beyaz eşya, klima ve ısıtıcalar, laptop ve tv box ve medya player gibi ürünler yer alıyor.

Bu grubun yanı sıra küçük ev aletlerinde de de kahve makinesi, tost makinesi, traş makinesi, saç kurutma makinesi, süpürge, ütü, blender seti ve fırın gibi ürünler en çok satışı yapılan ürünler arasında yer aldı.


Elektronik eşya ve ev eşyalarının yanı sıra giyim fırsatlarında da bot, mont, çizme, spor ayakkabı, kazak, pantolon, elbise, kaban, panduf, pijama takımı, eşofman takımı ve abiye elbise ürünlerde %90’a varan indirimler görüldü.

Black Cuma ne demek?

Amerika’da Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma gününde kutlanan bugünde mağazalarda birçok ürün indirimli fiyatlara satılıyor. 1932 yılından itibaren düzenlenen bu indirimler son yıllarda elektronik ticaretinde artmasıyla tüm dünyaya yayıldı. Ülkemizde de bazı online satış siteleri yılın belli günlerinde indirimli satışlar gerçekleştirmeye başladı.

 



Son Güncelleme: 25.11.2020 20:45
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolIndirimAlışveriş
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