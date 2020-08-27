25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi? Tartışmalar netlik kazandı!

İsteğe bağlı sigortalılık olanağından ev hanımlarının da faydalanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği konusu tartışılmaktaydı. 25 yıl evli olan ev kadınlarının emeklilik hakkı elde edebilmesine ilişkin gündeme gelen tartışma büyük bir yankı uyandırmıştı.

25 yıl evli olanlara emeklilik hakkı verilmeyecek

Bu noktada yurtdışında ikamet etmekte olan kadınlara emeklilik hakkı, sigortasız ev hanımlarına emeklilik hakkı, borçlanarak emekli olma gibi pek çok nokta ana başlıklar içerisinde bulunuyordu.

Emekli olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar; yaş şartı, prim gün sayısı, sigorta durumu ve malullük gibi birçok faktörden oluşuyor. Bu şartlara haiz olan vatandaşlar emekli olabilmektedir.

Çalışmayan veya sigortalı olmayan kişilere sigortaları olsa dahi yaş sınırını doldurup prim gün borçlanmasını ödemeyen bireyler malulen emekli olabilmek için raporların bulunmaması durumunda emekli olamazlar. Bu süreçte 25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik gibi bir durumun söz konusu olmadığı sonucu ortaya çıktı.