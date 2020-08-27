İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi? Tartışmalar netlik kazandı!

Geçtiğimiz günlerde gündemde yerini alan 25 yıl evli kadınların emekli olup olamayacağı tartışmaları netlik kazandı. Buna göre emeklilik hayali kuran ev kadınları ancak gerekli şartları sağlamaları halinde emekli olabilecek.

27 Ağustos 2020 Perşembe 02:53
25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi? Tartışmalar netlik kazandı!
Takip Et:

İsteğe bağlı sigortalılık olanağından ev hanımlarının da faydalanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiği konusu tartışılmaktaydı. 25 yıl evli olan ev kadınlarının emeklilik hakkı elde edebilmesine ilişkin gündeme gelen tartışma büyük bir yankı uyandırmıştı.


Bu noktada yurtdışında ikamet etmekte olan kadınlara emeklilik hakkı, sigortasız ev hanımlarına emeklilik hakkı, borçlanarak emekli olma gibi pek çok nokta ana başlıklar içerisinde bulunuyordu.

25 yıl evli olanlara emeklilik hakkı verilmeyecek

Emekli olabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlar; yaş şartı, prim gün sayısı, sigorta durumu ve malullük gibi birçok faktörden oluşuyor. Bu şartlara haiz olan vatandaşlar emekli olabilmektedir.

Çalışmayan veya sigortalı olmayan kişilere sigortaları olsa dahi yaş sınırını doldurup prim gün borçlanmasını ödemeyen bireyler malulen emekli olabilmek için raporların bulunmaması durumunda emekli olamazlar. Bu süreçte 25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik gibi bir durumun söz konusu olmadığı sonucu ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 27.08.2020 02:53
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
Faiş fiyattan ev satan ev sahiplerine 100 bin liraya kadar para cezası verilebilir!
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
TOGG yetli otomobil fabrikasında çalışanların yüzde 30’u kadın olacak
ÖTV indirimi gelecek mi?
ÖTV indirimi gelecek mi?
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
İş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirilebilmesi için yeraltı kömür ile metal maden işyerlerine 24 ay hibe
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
Toyota Ağustos Kampanyası – Toyota benzinli ve hybrid modeliyle fırsat kampanyası düzenliyor
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!
TR Karekod ödeme sistemi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Popüler Haberler

25 Yıl evli kadınlar emekli olabilecek mi? Tartışmalar netlik kazandı!
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2020
Devlet İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri desteklenmesi yönetmeliği
ÖTV indirimi gelecek mi? 2020 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
TV8 Kırmızı Oda dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı! Kırmızı Oda dizisi ne zaman başlayacak?
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 27 Ağustos 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyon şartları
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi kampanyası
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2020 SGK rapor parası sorgulama
Survivor Erzak ödül oyununu kim hangi takım kazandı? 6 Mart Survivor 2020 fragmanı
Kamu ve özel kurumlarda çalışmak üzere 1600 farklı pozisyona 50 Bin memur ve işçi alımı
Hangi bankalara borcum var? Tek adresten tüm bankalardaki banka borç sorgulaması nasıl yapılır?
Kurban Bayramı tatili hangi güne denk geliyor? Ne zaman başlayacak?
Babalar Günü Ne Zaman Kutlanır? 2019 Babalar Günü Hangi Güne Denk Geliyor?
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
BİM 27 Ağustos 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Devletin Engelli Vatandaşlara Sağladığı Yardım Paketleri Nelerdir?
Akbank 40.000 TL hemen onaylı anında acil kredi kampanyasına başvuru rekoru
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.