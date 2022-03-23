GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM

23 Mart Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte İllere Göre Karadeniz'de Fındık Fiyatları

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde yetişen fındıklar halen satılmaya devam ediyor. Üreticilerin serbest piyasada satışa sundukları fındık fiyatı..

23 Mart 2022 Çarşamba 09:40
23 Mart Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte İllere Göre Karadeniz'de Fındık Fiyatları
Takip Et:

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde yetişen fındıklar halen satılmaya devam ediyor. Üreticilerin serbest piyasada satışa sundukları fındık fiyatının kaç TL olduğunu araştırırken güncel bilgiler ise gursesgazetesi.com editörleri tarafından siz değerli okuyucuları ile paylaşılıyor.

Karadeniz bölgesinin geçim kaynağı olarak bilinen fındıklar her sene toplanmasının ve işlenmesinin ardından gelir elde etmek için uzun bir süre bekletiliyor. Özellikle üreticiler toplu bir şekilde elinden çıkarmayı düşünürken her sene yaşanan problemler sebebiyle üreticiler ise serbest piyasada fındık fiyatlarını satıyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 23 Mart Çarşamba fındık ve ceviz fiyatları...

23 MART ÇARŞAMBA FINDIK FİYATI NE KADAR?

Samsun, Ordu, Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinde yetişen fındıkların güncel fiyatları serbest piyasada 30-35TL arasında olarak satışı sürüyor. Günden güne değişen rakamlarda 0,50KR - 1,0TL arasında fiyatlar oynama yapabiliyor. Alıcılar ise fındık alımlarına her geçen gün devam ediyor.

TMO GÜNCEL FINDIK FİYATI (MART 2022)

Çarşamba -- En düşük: 25TL / En yüksek 33,5TL

Akçakoca -- En düşük: 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Düzce: --- En düşük 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Fatsa: -- En düşük 25TL / En yüksek 34TL

Giresun: -- En düşük: 24 TL / En yüksek: 32 TL

Kocaeli – En düşük: 24.5 TL / En yüksek: 32.5 TL

Ordu – En düşük: 25 TL / En yüksek: 34 TL

Sakarya – En düşük: 28 TL / En yüksek: 33,4 TL

Samsun – En düşük: 24,20 TL / En yüksek: 33,5 TL

Trabzon – En düşük: 33 TL / En yüksek: 34 TL

Terme – En düşük: 25 TL / En yüksek: 33,5 TL

Ünye – En düşük: 25,7 TL / En yüksek: 34 TL

Zonguldak – En düşük: 24,5 TL / En yüksek: 32,5 TL

- TMO – En düşük: 26,5 TL / En yüksek: 27 TL.

Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FındıkFındık Fiyatları23 Mart Fındık Fiyatları23 Mart 2022 Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu23 Mart Fındık Fiyatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Vatandaşın bankadaki birikimine devletten iade garantisine yönelik yeni dönem
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
Özürlü ve engelli maaşları neden kesilir? Özürlü ve engelli maaşları hangi durumlarda kesilir?
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
SGK müjdeyi verdi! Anne ve babalara 2 bin 368 lira ödeme yapılacak
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
100.000 TL ile yapılacak 5 iş!
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok
Genç girişimcilere müjde! 3 yıl vergi ödemesi yok

Popüler Haberler

Meme Estetik Yöntemleri
Covid 19 Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Xec Coin yükselişe geçer mi? Xec Coin geleceği nasıl?
Kürtçe Nevruz ne demektir, anlamı nedir? 2022 Nevruz Bayramı Türkçe ve kürtçe kutlama mesajları
Evde bakım maaşı Mart 2022 yatan iller hangileri? 17 Mart 2022 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Ziraat Bankası 10.000 TL Temel İhtiyaç Kredisi için başvurular başladı! 3 ay geri ödeme yok
17 Mart 2022 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Mart Perşembe at yarışı programı
TJK 16 Mart 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Mart 2022 Çarşamba Instagram giriş sorunu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 16 Mart 2022 Çarşamba
Hamilelik döneminde oruç tutulabilir mi? Gebe iken oruç tutulur mu?
SGK Şahıs ödemeleri nedir? SGK banka tanımlama ve sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Aşk Mantık İntikam dizisinde hangi şarkılar çalmaktadır?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Masumlar Apartmanı Okşan Kimdir? İpek Ayaz Kortunç kimdir ?
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.