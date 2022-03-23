23 Mart Fındık Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte İllere Göre Karadeniz'de Fındık Fiyatları

Türkiye'de ağırlıklı olarak Karadeniz bölgesinde yetişen fındıklar halen satılmaya devam ediyor. Üreticilerin serbest piyasada satışa sundukları fındık fiyatının kaç TL olduğunu araştırırken güncel bilgiler ise gursesgazetesi.com editörleri tarafından siz değerli okuyucuları ile paylaşılıyor.

Karadeniz bölgesinin geçim kaynağı olarak bilinen fındıklar her sene toplanmasının ve işlenmesinin ardından gelir elde etmek için uzun bir süre bekletiliyor. Özellikle üreticiler toplu bir şekilde elinden çıkarmayı düşünürken her sene yaşanan problemler sebebiyle üreticiler ise serbest piyasada fındık fiyatlarını satıyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 23 Mart Çarşamba fındık ve ceviz fiyatları...

23 MART ÇARŞAMBA FINDIK FİYATI NE KADAR?

Samsun, Ordu, Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinde yetişen fındıkların güncel fiyatları serbest piyasada 30-35TL arasında olarak satışı sürüyor. Günden güne değişen rakamlarda 0,50KR - 1,0TL arasında fiyatlar oynama yapabiliyor. Alıcılar ise fındık alımlarına her geçen gün devam ediyor.

TMO GÜNCEL FINDIK FİYATI (MART 2022)

Çarşamba -- En düşük: 25TL / En yüksek 33,5TL

Akçakoca -- En düşük: 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Düzce: --- En düşük 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Fatsa: -- En düşük 25TL / En yüksek 34TL

Giresun: -- En düşük: 24 TL / En yüksek: 32 TL

Kocaeli – En düşük: 24.5 TL / En yüksek: 32.5 TL

Ordu – En düşük: 25 TL / En yüksek: 34 TL

Sakarya – En düşük: 28 TL / En yüksek: 33,4 TL

Samsun – En düşük: 24,20 TL / En yüksek: 33,5 TL

Trabzon – En düşük: 33 TL / En yüksek: 34 TL

Terme – En düşük: 25 TL / En yüksek: 33,5 TL

Ünye – En düşük: 25,7 TL / En yüksek: 34 TL

Zonguldak – En düşük: 24,5 TL / En yüksek: 32,5 TL

- TMO – En düşük: 26,5 TL / En yüksek: 27 TL.