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22 Şubat Ripple (XRP) davası sonucu ne oldu? Ripple davası sonucu ne zaman belli olacak?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun kayıt dışı kripto para sattığı iddiası ile Ripple Labs'a açtığı dava 22 Şubat tarihinde görüldü. Davanın sonuçları ve kripto para borsasında olacaklar ise merak ediliyor.

23 Şubat 2021 Salı 00:36
22 Şubat Ripple (XRP) davası sonucu ne oldu? Ripple davası sonucu ne zaman belli olacak?
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz aylarda Ripple Labs isimli şirkete dava açmıştı. Dava sebebi olarak Ripple’ın kayıt dışı biçimde kripto para satması gösterilmişti.

22 Aralık’ta yapılan açıklamaya göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu menkul kıymetler davası açtığını dava açmasının sebebi olarak ise blockchain ile bilinen Ripple’ın kayıt dışı biçimde XRP adlı kripto para satışı yaptığı gösterildi. Ayrıca Ripple’ın hizmet karşılığı XRP para birimi ile ödeme aldığı da iddialar arasında yerini aldı. Taraflar arasındaki dava ise 22 Şubat tarihinde görüldü.

1,3 milyar dolar tazminat ile açılan davanın sonucunda neler olabileceği ise borsa ile ilgilenen kişiler tarafından merak ediliyor.

Ripple’ın davayı kazanması/kaybetmesi halinde ne olur?

XRP birimi çok fazla ilgi gösterilen kripto paralar arasında yerini alıyor. İlk başta ilk onda bulunan para birimi şu anda ilk beşte yerini alıyor. Bazı kişiler davaya ilişkin pozitif düşünürken bazıları ise olumsuz düşünüyoe. Bitstamp, Bitwise ve OSL şirketleri XRP işlemlerini sona erdirdi.

Ripple şirketinde geçmişte çalışan ve şu anda Stellar Lumens’İn kurucusu olan Jed McCaleb’in elinde bulunan XRP’leri sattığı da ortaya atılan iddialar arasında yerini alıyor.

 



Son Güncelleme: 23.02.2021 00:36
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Anahtar Kelimeler:
RıppleXRPDava
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