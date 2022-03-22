22 Mart 2022 Salı Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu? Kapalıçarşı'da 22 Mart gram ve çeyrek altın fiyatları..

Türkiye'de son aylarda artan döviz ile birlikte patlak veren enflasyon sonrasında altın fiyatları da uçuşa geçti. Son dönemlerde ise Rusya Ukrayna savaşının devam etmesi tüm piyasalara sekte vururken altın fiyatlarında da belirli oynamalar yaşanmasına sebebiyet verdi. Hal böyle olunca ise serbest piyasada gram ve çeyrek altın fiyatları merak ediliyor. Kapalıçarşı'da altın ne kadar oldu? İşte detaylar ve altın piyasasına dair sıcak gelişmeler için haberi okumaya devam ediniz.

Brent petrol artışı, devam eden Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında altın fiyatlarında ki yükseliş sürüyor. Amerikan Merkez Bankası FED tarafından gelen faiz arttımı sonrasında ise altın fiyatlarında yeni güncellemeler yaşanıyor.. İşte 22 Mart 2022 Salı günü itibari ile güncel altın fiyatları..

KAPALIÇARŞI 22 MART ALTIN FİYATLARI

Salı günü serbest piyasada gram altın fiyatları 921TL ile açıldı. Çeyrek altın fiyatları ise 1478TL olurken altın tekrar zirveye doğru tırmanışını sürdürüyor.

Altın denilince akıllara ilk gelen yerlerden birisi olan Kapalıçarşı'da 22 Mart Salı altın fiyatları ise şu şekilde..

Gram altın: 917 TL

Çeyrek altın: 1474 TL

Yarım altın: 2946 TL

Tam altın: 5893 TL

Cumhuriyet altını: 6062 TL