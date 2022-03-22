22 Mart 2022 Fındık fiyatları ne kadar oldu? 22 Mart serbest piyasa fındık fiyatları

Türkiye'de Karadeniz ve Marmara'nın belirli bölgelerinde yetişen fındık ve ceviz fiyatları her geçen gün araştırılmaya devam ediyor. Üreticiler serbest piyasada fındık ve ceviz fiyatlarının kaç TL olduğunu araştırırken güncel bilgiler ise gursesgazetesi.com editörleri tarafından siz değerli okuyucuları ile paylaşılıyor.

Karadeniz bölgesinin geçim kaynağı olarak bilinen fındıklar her sene toplanmasının ve işlenmesinin ardından gelir elde etmek için uzun bir süre bekletiliyor. Özellikle üreticiler toplu bir şekilde elinden çıkarmayı düşünürken her sene yaşanan problemler sebebiyle üreticiler ise serbest piyasada fındık fiyatlarını satıyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda 22 Mart Salı fındık ve ceviz fiyatları...

22 MART SALI FINDIK FİYATI NE KADAR?

Samsun, Ordu, Trabzon ve Doğu Karadeniz illerinde yetişen fındıkların güncel fiyatları serbest piyasada 33TL olarak satışı sürüyor. Günden güne değişen rakamlarda 0,50KR - 1,0TL arasında fiyatlar oynama yapabiliyor. Alıcılar ise fındık alımlarına her geçen gün devam ediyor.

TMO GÜNCEL FINDIK FİYATI

Çarşamba -- En düşük: 25TL / En yüksek 33,5TL

Akçakoca -- En düşük: 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Düzce: --- En düşük 24,95TL / En yüksek 32,5TL

Fatsa: -- En düşük 25TL / En yüksek 34TL

Giresun: -- En düşük: 24 TL / En yüksek: 32 TL

Kocaeli – En düşük: 24.5 TL / En yüksek: 32.5 TL

Ordu – En düşük: 25 TL / En yüksek: 34 TL

Sakarya – En düşük: 28 TL / En yüksek: 33,4 TL

Samsun – En düşük: 24,20 TL / En yüksek: 33,5 TL

Trabzon – En düşük: 33 TL / En yüksek: 34 TL

Terme – En düşük: 25 TL / En yüksek: 33,5 TL

Ünye – En düşük: 25,7 TL / En yüksek: 34 TL

Zonguldak – En düşük: 24,5 TL / En yüksek: 32,5 TL

- TMO – En düşük: 26,5 TL / En yüksek: 27 TL.