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22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın istifasının ardından yerine Şahap Kavcıoğlu’nun gelmesi ile birlikte 22 Mart 2021 Pazartesi günü yeni haftada Borsa İstanbul’da dolar kurunun son durumu ile ilgili detaylı araştırmalar başladı.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:54
22 Mart 2021 Pazartesi güncel canlı dolar kuru; Dolar ne kadar, kaç TL?
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Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın istifasının ardından yerine Şahap Kavcıoğlu’nun gelmesi ile birlikte 22 Mart 2021 Pazartesi günü yeni haftada Borsa İstanbul’da dolar kurunun son durumu merak konusu oldu.

Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/ TL kotasyonu %15’e yükselerek 21 Mart 2021 saat 21^0 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerine çıktı. Son edinilen bilgilere göre doların 8,39 seviyesinden işlem gördüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz haftayı dolar kuru 7,21 ile kapatmıştı. Euro kuru ise 8,59 seviyelerinde işlem görmüştü.

 

 



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:54
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Anahtar Kelimeler:
Naci AğbalIstifaDolarKurEuroMerkez Bankası
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