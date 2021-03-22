22 Mart 2021 Pazartesi Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Bir senedir içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını sebebiyle her alanda ekonomi alt üst olma aşamasına geldi. Sadece ülkemizde değil dünyanın her yerinde aynı ekonomik sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Fındık üreticileri ise yeni hasatı bitirmenin ardından bir sonraki dönem için hazırlıklarını yapmaya başladılar. Ancak üreticilerin yakındığı fındık fiyatlarının masrafları için yeterli gelmediği durumu ise göz ardı edilebilecek durumlar arasında bulunmuyor. Üreticiler fındık fiyatlarında artış yaşanmasa bile bir düşüş olmamasını umuyor. Peki 2021 yılı itibariyle güncel fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

2021 yılı fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,10 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 21,50TL - 23,25 TL

Fındığın vücuda faydaları nelerdir?

Fındık vücut için birçok yararlı yağ içeriğine sahiptir. Düzenli tüketimde içerisinde bulunan yağlar sayesinde kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski düşer. Kolestrolü dengeler. Vücuda enerji ve güç vermeye yarar. Vücuttaki yorgunluk hissinin kaybolmasına yardımcı olurken bireylerin dinç olmasını sağlar. Fazla tüketilmemesi kaydıyla cildi güzelleştirir. Ancak en önemli özelliğinin ise kansızlık sorununa iyi geldiği yönünde olmaktadır. Hamilelik döneminde tüketilmesi ise hem anne hem de çocuk için olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Dünya çapında fındık üretimi

Dünya çapında fındık üretimi sıralamasında ilk sırada Türkiye yer almaktadır. Ayrıca Çin, İran, Şili, Avustralya ve Fransa gibi ülkeler de fındık üretimi açısından önemli bir yere sahiptir. Sadece bu ülkelerde değil ayrıca Polonya, Yunanistan, Belarus, Hırvatistan, Tacikistan, Özbekistan, Rusya, Kamerun, Portekiz, Moldova, Ukrayna, Tacikistan, Tunus, Slovakya, Slovenya, Suriye, Kıbrıs, Arjantin, Avusturya, Estonya, Yeni Zelanda ve Romanya gibi ülkeler de düşül çaplı da olsa fındık üretimi gerçekleşmektedir.