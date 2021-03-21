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21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?

Çiftçilerimizin en çok geçimini sağladığı fındık, 2020 yılında bazı çiftçileri sevindirirken bazı kesim çiftçiler için boş bir sezon oldu. Fındık fiyatları ne kadar? 2021 yılında fındık fiyatlar merak edilirken güncel fındık fiyatlarına haberimizde yer verdik.

21 Mart 2021 Pazar 15:02
21 Mart Pazar 2021 Fındık fiyatları! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
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Bütün dünyayı saran Koronavirüs bu sektörü de vurmadan geçmedi. Pandemiden dolayı ekonomik sıkıntılar çeken ülkemiz de fındık fiyatlarında düşme beklendi. Kış döneminin bitişiyle bahçelerinin bakımını yapan çiftçiler ileriki zamanlar için hazırlıklar yaptı. Karadeniz bölgesinde yaygın olarak görülen fındık 2021 mart ayında ne kadar oldu. Fındık fiyatlarını merak eden vatandaşlar araştırmaya başladı. İşte 21 mart 2021 pazar günü güncel fındık fiyatları

21 Mart Pazar güncel fındık fiyatları

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

 ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 22,00 TL - 24,28 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 22,25 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 24,40 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL 

ORDU FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 23,10 TL

 TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL 

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL



Son Güncelleme: 21.03.2021 15:02
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FınfıkGüncelçiftçi
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