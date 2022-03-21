21 Mart Benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte günün akaryakıt rakamları!

Artan döviz rakamları sonrasında son 6 ay içerisinde yükseliş eğiliminde olan akaryakıt fiyatları 21 Mart itibari ile ne kadar oldu? İşte güncel yakıt fiyatları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor. 21 Mart benzin, motorin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar oldu? Günün akaryakıt fiyatları haberimizin devamında yer alıyor.

Yeni yıl öncesinde artışa geçen döviz fiyatları gıda başta olmak üzere akaryakıt, elektrik ve doğalgaz gibi ücretlerin artmasına sebep oldu. Türkiye'de artan fiyatlar sonrasında ise vatandaşlar her gün akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İşte 21 Mart itibari ile güncel akaryakıt fiyatları..

AKARYAKIT İNDİRİMLERİ POMPAYA YANSIMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Artan döviz fiyatları akaryakıt fiyatlarını ciddi derecede etkilerken Rusya Ukrayna savaşı da fiyatların bir anda yükselmesine sebep oldu. Türkiye'de akaryakıt fiyatları geçtiğimiz günlerde 22-24 TL bandına ulaşırken Brent Petrol'ün 100 dolar aşağısına gerilemesi sonrasında ise indirim bekleniyordu. Akaryakıt indirimlerinin her gün gelmesinin ardından tekrar 2 TL'lik bir motorin zammı gelmişti. 21 Mart 2022 Pazartesi günü ise güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Peki pompada ki rakamlar kaç TL? İşte detaylar..

21 MART BENZİN NE KADAR?

Brent Petrol 133 dolar ile rekor seviyeye ulaşırken sonrasında ise bir anda 97.5 dolara çekilmişti. Düşüş sonrasında ise güncel akaryakıt fiyatları ise haberimizin devamında yer alıyor.

Pazartesi günü benzin fiyatları İstanbul'da 18.10TL, Ankara'da 18.20 ve İzmir'de ise 18.22TL sonrasında yükselişe geçti. Güncel fiyatlar ise İstanbul'da 18.71, Ankara'da 18.81 ve İzmir'de 18.83 oldu.

21 MART MOTORİN NE KADAR?

Motorin fiyatları ise yapılan indirimler sonrasında güncel olarak İstanbul'da 19.66, Ankara'da 19.81 ve İzmir'de 19.82TL.

21 MART LPG NE KADAR?

LPG fiyatları dolardan pek etkilenmezken güncel olarak İstanbul'da 11.12TL, Ankara'da 11.34 ve İzmir'de ise 11.06TL.