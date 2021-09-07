İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Son Dakika
UEFA, deplasman yasağının kaldırıldığını açıkladı
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü nedir, nasıl bulaşıyor?
Son Dakika
Hindistan'da alarm veren Nipah Virüsü...
Aşı olmayan çalışanlar için 6 Eylül’de PCR testi zorunluluğu başlıyor
Aşı olmayan çalışanlar için 6...
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer alacak olan cezalar kullanıcıları şaşırttı
Son Dakika
Yeni sosyal medya düzenlemesinde yer...

2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu?

Kıdem hesaplamalarında esas alınacak olan 2022 tavan tazminat tutarları memurların maaşlarının katsayısına göre belirlenecek. Peki, 2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu? İşte detaylar…

07 Eylül 2021 Salı 14:36
2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu?
Takip Et:

2022’de uygulanacak güncel tavan tutarlarıyla ilgili detaylar haberimizin devamında…

2022 kıdem tazminatı tavan hesaplamaları nasıl yapılıyor?

Tazminat hesaplamalarında 1 tam senelik çalışmanın karşılığında ödenecek minimum brüt tazminat tutarında brüt asgari ücret esas alınmakta. Tavan tazminat hesaplamasında ise maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçememekte. 2022 yılının Ocak ayı ile 2022 Temmuz ayında devlet memurlarının alacaklar zam oranları belirlendiğinden 2022 yılı tavan tazminat tutarı da belirleniyor.

2022’de kıdem tazminatı aşarsa ne olacak?

Tavanı aşmış olan tutar için tazminat ödenmiyor. Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların 1 tam senelik çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat miktarı maksimum tavan kadar olur. Aşan kısma hiçbir ödeme yapılmıyor.

2022 Kıdem tazminat tavanı

2022 yılında kıdem tazminat tavanı maksimum memur maaşı dikkate alınıp aşağıda yazılı olan miktarlarda olacak;

  • 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihlerinde 9100 TL
  • 1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihlerinde 10.000 TL şeklinde olacak.

2022 kıdem tazminatı hesaplanması

Tazminat hesaplamalarında kişinin iş yerinde çalışmış olduğu süre dikkate alınır. Bu doğrultuda;

  • İşten çıkış tarihinde ki son brüt kazanç 1 tam senelik tazminat brütü olarak hesaplanır.
  • Hesaplanan tutarın üstünden damga vergisi kesilir ve ardından ödeme yapılır.

Son Güncelleme: 07.09.2021 14:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2022 Kıdem Tazminatı Tavanı2022 Kıdem Tazminatı Tavanı Ne Kadar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu mu?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!
Türkiye’de fiyat yükselişi sürüyor!

Popüler Haberler

İŞKUR geleceğin meslekleri eğitimi alanlara günlük 115 TL ödeme yapılacak
Bankalarda düşük faizli kredi harekatı vatandaşı harekete geçirdi
8 Eylül 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 8 Eylül Çarşamba at yarışı programı
TJK 7 Eylül 2021 Salı at yarışı sonuçları
2021 SGDP Kesinti ne kadar? Tescil kaydı sorgulama işlemleri
Into The Night’ın 2. sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye'de kaç EYT'li kaç kişi var?
7 Eylül 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller listesi! Eylül 2021 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2021 Eylül evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
VGM 2021-2022 burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM başvurusu nasıl yapılır?
41. tercih nedir?
PSV-Galatasaray maçı biletleri kaç para? PSV-Galatasaray maçı bilet fiyatları ve satış tarihi
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2021
Fenerbahçe - Csikszereda maçı hangi gün, hangi kanalda, ne zaman?
Emekli promosyonu fazla veren bankalar ve banka emekli promosyonları miktarı 2021
Rüyada tekneye bindiğini görmek anlamı ve yorumu
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Eylül 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova'da büyük değişiklik! Bakın yeni sezonda seyirciyi hangi sürprizler bekliyor!
Öğrencilere 850 TL okul desteği müjdesi!
Ortaokulda kaç ders var hangi dersler var? Ortaokul seçmeli dersler hangileri?
Amazon Prime Gaming Türkiye Eylül 2021 ücretsiz oyunları
Günlük burç yorumları - 6 Eylül 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.