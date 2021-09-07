2022 kıdem tazminatı tavanı belli oldu mu?

2022’de uygulanacak güncel tavan tutarlarıyla ilgili detaylar haberimizin devamında…

2022 kıdem tazminatı tavan hesaplamaları nasıl yapılıyor?

Tazminat hesaplamalarında 1 tam senelik çalışmanın karşılığında ödenecek minimum brüt tazminat tutarında brüt asgari ücret esas alınmakta. Tavan tazminat hesaplamasında ise maksimum devlet memurunun aldığı maaş esas alınıyor. Tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçememekte. 2022 yılının Ocak ayı ile 2022 Temmuz ayında devlet memurlarının alacaklar zam oranları belirlendiğinden 2022 yılı tavan tazminat tutarı da belirleniyor.

2022’de kıdem tazminatı aşarsa ne olacak?

2022 Kıdem tazminat tavanı

Tavanı aşmış olan tutar için tazminat ödenmiyor. Prime esas kazancı yüksekten bildirilen ve tavan tazminatını aşanların 1 tam senelik çalışmasının karşılığı olarak alacakları tazminat miktarı maksimum tavan kadar olur. Aşan kısma hiçbir ödeme yapılmıyor.

2022 yılında kıdem tazminat tavanı maksimum memur maaşı dikkate alınıp aşağıda yazılı olan miktarlarda olacak;

1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2022 tarihlerinde 9100 TL

1 Temmuz 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihlerinde 10.000 TL şeklinde olacak.

2022 kıdem tazminatı hesaplanması

Tazminat hesaplamalarında kişinin iş yerinde çalışmış olduğu süre dikkate alınır. Bu doğrultuda;