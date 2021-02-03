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2021Şubat Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 yılı Nakdi ücret desteği ne kadar yatacak?

Pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakdi ücret desteği verilmektedir. Destekten faydalanan işçiler 2021 Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, nakdi ücret desteği ne kadar yatacak araştırmaya başladı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:46
2021Şubat Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 yılı Nakdi ücret desteği ne kadar yatacak?
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Ocak ayı itibarıyla nakdi ücret desteği ödemelerinde artış yaşandı. Destek ödemeleri her ay belirli tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Destekten faydalanan vatandaşlar nakdi ücretlerin ne zaman yatacağı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?

Şubat ayında ödenmesi beklenen nakdi ücret desteği henüz hesaplara yatırılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

2021 nakdi ücret desteği ne kadar oldu?

2021 yılında asgari ücrete yüzde 21.56 oranında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bu artış nakdi ücret desteğine de yansıtıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşırken, artışla birlikte işçilere ödenen nakdi ücret desteği günlük 39.23 TL’den 47.70 TL’ye yükseltildi. Bu kapsamda nakdi ücret desteği alan bir işçinin aldığı miktar 1168 TL’den 1420 TL’ye çıktı.

Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman bitecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin şubat ayının sonuna kadar, nakdi ücret desteğinin ise 17 Mart’a kadar uzatıldığını bildirdi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 21:17
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Nakdi ücret DesteğiCumhurbaşkanıÖdemeİşçi
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