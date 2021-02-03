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2021'de emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım?

Emekli olmak için az günü kalanlar ve ne kadar daha çalışması gerektiğini merak edenler nasıl emekli olacaklarını araştırıyor. Ne zaman emekli olacağını merak edenler, emeklilik tarihini online emeklilik sorgulama hizmetleri sayesinde hangi yıl ve kaç yaşında emekli olacaklarını öğrenebilirler.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:11
2021'de emekli olursam ne kadar emekli maaşı alırım?
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Yıllarca devam eden çalışma hayatlarını sonlandıracakları ve emekli maaşı alacakları zamanı bekleyen binlerce kişinin aklında ne zaman emekli olacaklarına dair sorular bulunuyor. Bu soruların yanıtını almak için herhangi bir devlet dairesine gitmeye gerek yok. İntenet üzerinden emekli olmanız için gereken prim/yaş koşulunu ve emekliye ayrılacağınız zamanı öğrenmeniz çok kolay. Detaylar haberimizin devamında.

Ne zaman emekliye ayrılırım?

SGK’ya ait resmi intenet sitesi üzerinden “Ne zaman emekli olurum?) sorgulamasını yapabilirsiniz. Fakat bağlı olduğunuz sigorta koluna göre sorgulamanızı yapmanız gerekiyor.

4A (SSK’lı) ne zaman emekli olunabilir?                   

https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ linki üzerinden giriş yaptığınızda sorgulama sayfası ile karşılaşacaksınız. Açılan sayfada sizden istenen cinsiyetiniz, doğum tarihiniz vb. kişisel bilgileriniz ve çalışmaya başlama tarihinizi, askerlik gün sayınızı vb. sigortalılık bilgilerinizi girmelisiniz. Gerekli boşlukları doldurduktan sonra gönderin. Ekrana gelen yeni sayfada ne zaman emekli olacağınızı göreceksiniz. Ancak, ne zaman emekli olacağınızı kesin şekilde öğrenmek için SGK’nın bağlı bulunduğunuz şubesine başvurmanız gerekiyor.

4B (Bağkur’lu) ne zaman emekli olunabilir?

https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do linki üzerinden giriş yaptığınızda sorgulama sayfası ile karşılaşacaksınız. Ekrana gelen sayfada sizden istenen emeklilik türü, cinsiyetiniz, doğum tarihiniz, bulunuyorsa maluliyetiniz, maluliyetinizin derecesi, bulunuyorsa yurt dışı borçlanma durumunuz gibi kısımları doldurmalısınız. İstenilen bu bilgileri eksik olmadan tamamlayıp “Tamam” tuşuna basıp 4B’den emekli olacağınız zamanı görebilirsiniz.

4C (Emekli Sandığı’ndan) ne zaman emekli olunabilir?

https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ linki üzerinden giriş yaptığınızda sorgulama sayfası ile karşılaşacaksınız. Ekrana gelen sayfada sizden doğum tarihiniz. 4A bilginiz, başlangıç tarihi ile bitiş tarihi, hizmet türünüz gibi bilgiler istenilecek. İstenilen bilgileri girip “Hesapla” tuşuna bastığınızda ekrana gelen sayfada ne zaman emekli olacağınızı görebileceksiniz.

4C emeklilik hizmet ile yaş hesabı yapacağınız sorgulama sayfasında sizlere yaş hesabı yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden de bahsedilir. Dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir:

  • Doğum tarihinizi girip, cinsiyetinizi seçin
  • 4C (Devredilen Emekli Sandığı) kapsamında bulunan hizmetleriniz ile başlangıç tarihi ve bitiş tarihlerini uygun olacak şekilde belirtin
  • Görevden ayrılarak yeniden göreve başladıysanız her biri için başlama ve bitirme tarihlerini “Ekle” seçeneğini seçerek belirtin.
  • 4A (Devredilen SSK), 4B (Devredilen Bağ-Kur) ve diğer (506 ŞK/20.Md tabi geçen) hizmetleriniz bulunuyorsa ilgili kısımdan bu hizmetleri de ekleyin
  • 4C’ye (Devredilen Emekli Sandığı) tabi emeklilik yaş hesabınız tamamen girmiş olduğunuz bilgiler dikkate alınarak yapıldığı için bilgilendir amaçlıdır. Resmi bir işlemde kullanımı söz konusu değildir.
  • Aynı tarihlerde bulunan başka hizmetleriniz var ise, çakışan sürelerden teki dikkate alınır.
  • 18 yaşının altında bulunan hizmetleriniz, sadece Kaza-i Rüşt kararı ya da 18 yaşından önceki yaş tashihi geçerli olduğu durumda dikkate alınacak.
  • Fiili hizmet zammı süresinden faydalananlarda bu tablo uygulanmıyor.

Prim gün sayısı nasıl belirleniyor?

Prim gün sayısı, emeklilik statüsü ile sosyal güvenlik sistemine katıldığınız zamana göre değişiklik gösteriyor. Farklı durumlar için doldurulması gerekli olan farklı prim gün sayıları olduğundan, durumunuza göre özel olan prim gün sayısını yukarıda belirttiğimiz emeklilik hesaplama aracı yardımı ile kolay bir şekilde hesaplayabilirsiniz.

4A statüsünde sigortalı olabilecekler

Hizmet sözleşmesiyle veya birden fazla işveren ile çalıştırılan kişiler 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının a bendi (SSK) kapsamınca sigortalı olarak kabul ediliyorlar.

4B statüsünde sigortalı olabilecekler

İlgili kanun doğrultusunda, köy ile mahalle muhtarları ve hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına bağımsız çalışanlar; kendine ait iş yeri olan avukat, doktor, mimar vb. ticari kazanç ya da serbest meslek kazancı nedeni ile gerçek ya da basit usulde gelir vergisi mükellefi bulunanlar, tarımsal faaliyetti olan çiftçiler, önceki ismi ile Bağkur şimdiki ismi ile 4B kapsamında sigortalı olarak kabul edilmekteler.

4C statüsünde sigortalı olabilecekler

Kamu idaresinde: 4A’lı (SSK) olmayanlar, kadro veya pozisyonlarda devamlı şekilde çalışarak ilgili kanunlarında 4A (SSK) kapsamında bulunanlar gibi sigortalı olması öngörülmeyenler, 4A ile 4B’li olmayanlardan, sözleşmeli şekilde çalışarak ilgili kanunlarında 4A kapsamında olanlar gibi sigortalı olması öngörülmeyenler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 86. maddesi gereğince açıktan vekil atananlar, 4C’li sigortalı kabul edilmektedirler. Hesaplama aracımız ile SSK emeklilik sorgulama işlemi rahatlıkla yapılabiliyor.

SGK emeklilik işlemleri yapılırken 1 yıl kaç gün sayılıyor?

1 yıl 365 gün fakat, uygulamada her ay tam 30 gün olacak hesaplanıyor. Bu yüzden 1 yıl 360 gün olarak hesaba alınıyor.

Emeklilik yaşının belirlenmesi

Ülkemizde emeklilik yaşını devlet farklı statüler ile farklı koşulları dikkate alarak kanun ile belirliyor. 8 Eylül 1999’a kadar, kadın çalışanlar 38 erkek çalışanlar da 43 yaşına geldiğinde aylıkları bağlanıyordu. O tarih sonrasında gereken koşullar ağırlaştıkça, yaş ile prim ödeme günlerinin sayıları da artırıldı. Kademeli şekilde yükselen emeklilik yaşı, 01.01.2048 tarihinden itibaren 65 olarak uygulanmaya başlayacak. Değişik durumlar için farklı şartlar bulunduğu için durumunuza özel olan şartları yukarıda belirtilen hesaplama aracı yardımı ile öğrenebilrsiniz.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:11
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EmeklilikEmekliMaaş
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