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2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Vergilerin kaldırılması talebi

Yıl sonuna gelinmesiyle, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam. Asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler devam ediyor. Henüz zammın ne kadar olacağı belirlenmezken, talepler görüşülüyor. İşte tüm detaylar...

18 Aralık 2020 Cuma 21:53
2021'de asgari ücret ne kadar olacak? Vergilerin kaldırılması talebi
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Her sene olduğu gibi bu sene de yıl sonuna gelinmesiyle, asgari ücret görüşmeleri başladı. Toplam 4 toplantının ardından belirlenecek olan asgari ücrette, 2. görüşme sona erdi. Gözler 22 Aralık tarihinde yapılacak 3. toplantıya çevrildi. Toplantılara, 5 işçi, 5 işveren ve devlet kanadından 5 kişi olmak üzere toplam 15 kişi katılıyor. Taleplerin görüşüldüğü toplantılar tüm hızıyla devam ediyor.

 

Asgari ücret maaş talebiyle ilgili açıklamalar da gelmeye devam ediyor. HAK-İŞ yaptığı açıklamada, tüm dünyanın ve ülkemizin, koranavirüs salgını sebebiyle ekonomik olarak çok zor durumdan geçtiğini ve vatandaşların zor durumda olduğunu belirterek, asgari ücretin vatandaşlarını rahatlatacak bir biçimde artması gerektiğini söyledi. Enflasyon oranlarının da dikkate alınması gerektiğini belirten HAK-İŞ, vatandaşın refahı için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi. Koranavirüs salgını sebebiyle vatandaşın, ekonomik olarak çok zorluk çektiğini belirten HAK-İŞ, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını talep etti. Ayrıca HAK-İŞ, asgari ücrete yapılacak zammın AGİ’den hariç tutularak yapılmasını gerektiğini daha uygun gördüklerini açıkladı.

 

TİSK tarafı da yaptığı açıklamada, asgari ücret için verilecek kararın, herkesi olumlu bir biçimde etkileyecek şekilde olması gerektiğini söyledi. İşverenin de haklarını koruyacak şekilde asgari ücretin belirlenmesini talep eden TİSK, vergi ve prim seviyelerinin daha aşağı çekilmesi gerektiğini söyledi.

 

Bir başka açıklama da DİSK tarafından geldi. DİSK, asgari ücretin 3800 TL olması gerektiğini ve asgari ücretteki vergi yüklerinin kaldırılmasını talep ettiklerini açıkladı.

 

Taleplerle ilgili açıklama yapan TÜRK-İş, her talebi, öneriyi değerlendirdiklerini söyleyerek, vatandaşın yüzünü güldürecek bir rakamı kabul edeceklerini belirtti.

 

2020 yılında AGİ ödemeleri

 

Bekar, evli, eşi çalışan veya çalışmayan ve çocuk sayısına göre belirlenen AGİ ödemeleri, 2020 yılında 220 TL ila 375 TL arasında belirlenmişti. Bekar bir kişiye 220 TL AGİ ödemesi yapılırken, evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir kişiye 375 TL ödeme yapılmıştı.



Son Güncelleme: 18.12.2020 21:53
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