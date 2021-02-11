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2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi

Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 11.02.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

11 Şubat 2021 Perşembe 06:34
2021 Ziraat Bankası prim borcu emeklilik kredisi
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Yurt genelinde borçlanmayla emekli olabilmek için insanlar yoğun bir şekilde çaba sarf etmektedir. SGK veya Bağ-Kur prim borcu bulunan vatandaşlar Ziraat Bankası’na emeklilik kredisi başvurusunda bulunarak emeklilik hakkı elde edebilecek. Ziraat Bankası’nda başlatılan kredi kampanyası ile prim borcu nedeniyle emekli olamayan vatandaşların daha hızlı emekli olabilmesi hedefleniyor.

Ziraat Bankası’na başvuruda bulunan vatandaşlar prim borçlarını kapatarak diğer koşulları da sağlamaları halinde emekli olabilecekler. Kredi ödemelerinin daha esnek bir şekilde yapılabilmesi için vade sürelerinin de uzun tutulduğu görülüyor.

Bap-Kur ve SSK prim borcu olanlar kredi kullanarak emekli olabilecek

Ziraat Bankası ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında sağlanan mutabakat ile birikmiş prim borcu olan vatandaşlar borçlarını Ziraat Bankası kredisi ile kapatabilecek. Banka ile imzalanan protokol kapsamında gerekli şartları sağlayan ancak prim borçları bulunan hak sahipleri çiftçiler uygun şartlarda kredi kullanarak emekli olabilecek. 31 Mayısıs 2018 itibariyle yürürlüğe giren protokol ile hak sahiplerine yüzde 1.28 faiz oranı ve 60 ay vade fırsatıyla kredi kullandırılacak.

Kampanya şartları nelerdir?

Kampanyaya göre SSK ve Bağ-Kur hizmetleri dikkate alınmak suretiyle yalnızca doğum ve askerlik borçlanması yapılarak borçlanma tutarlarının ödenebilmesi için kredi kullandırılabilecek.

Biriken prim borç tutarları yaşlılık aylığının hak edilişine dair bilgi ve bağlanacak maaş tutarını SGK İl Müdürlükleri’nden öğrenebilirsiniz.

Vatandaşların sigorta primi, GSS borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dahil olmak üzere birikmiş borçlarının kapatılabilmesi öngörülmektedir.

Ziraat Bankası’nın emeklilere sağladığı avantajlar nelerdir?

Maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan emekliler günlük para çekme limitleriyle maaşının tamamını ATM’ler üzerinden çekebilmektedir. 750 TL’ye varan promosyon ödemesi sağlanabileceği gibi emekli maaş hesabında hesap işletim ücreti ödenmemektedir. Düşük faiz oranları ve komisyonlarıyla emekli vatandaşların gereksinimlerini daha kolay karşılayabilmesi amaçlanmaktadır.



Son Güncelleme: 11.02.2021 06:34
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