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2021 zamlı işsizlik maaşları ne kadar oldu?

Yeni yılda en çok beklenen zam çalışanların maaşlarına gelecek zamdı. Karar verilmesi uzun bir zaman alan Asgari ücret zammından sonra emekli memurları yeni maaş ücretlerinde açıklandı. Vatandaşın merak ettiği maaş zamlarının detayları haberimizde…

14 Ocak 2021 Perşembe 12:37
2021 zamlı işsizlik maaşları ne kadar oldu?
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Merak konusu olan 2021 işsizlik zamları sonunda belirlendi. Her yıl ülkemizdeki işsizlik durumu artarken pandeminin oluşmasıyla bu durum daha da çıkılmaz hal alırken işsizlik maaşı işi olamayan vatandaşın imdadına yetişiyor. Peki, bu işsizlik maaşını kimler alabilir? Yeni yılda uygulanan zamlardan işsizlik maaşından kim nasibini alacak mı?

2021 yılının asgari ücreti

Her yeni yılda asgari ücrete bir defa olmak üzere zam uygulanmakta. 2021 de uygulanan asgari ücret zammı ile net rakam 2 bin 825 lira oldu. Gerçekleşen artışın asgari ücretle maaş alan çalışanın 500 fazla almasının iyi bir değerlendirme olacağı vurgulandı. Asgari ücretin belirlenmesinin ardından akıllarda işsizlik maaşına da zam yapılabilir mi sorusu oluştu.

2021 yılı işsizlik maaşları tutarı açıklandı mı?

Bir dönem çalışıp daha sonra işsiz kalan vatandaş için büyük bir şans olan işsizlik maaşının yeni fiyatı Asgari ücret tespit komisyonu dâhilinde açıklandı. Çalışanın daha önce aldığı Asgari ücrete göre yapılan işsizlik maaşı ödemesi maksimum en az oran yüzde 40 olarak yapılabileceği düşünülüyor. Böylelikle hali hazırda olan rakamdan yüzde 80 oranında bir atış beklenmekte.

Bu açıklama ile en düşük işsizlik maaşı 1431 TL olacak. Bununla birlikte en yüksek maaş ödemesi de 2862 TL’yi bulacak. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda işsizlik maaşları aktif olarak gerçekleşmesi ifade ediliyor. Asgari ücrete getirilen yüzde 21,5 oranındaki zammınsa genel anlamda tüm ödemeleri etki altına alacağı saptanmakta.

 Belirtilen zam fiyatlarının henüz işsizlik maaşları uygulamaya geçip netlik kazanmadığı fakat verilen tahmini açılamalarla ay içerisinde net olarak ne kadar zammın yapılacağının kesin rakamlarla birlikte belirtilmesi beklenmekte. Vatandaşların işsizlik maaşı ödemelerinden yararlanması için İŞKUR şubelerinden kendi adlarına başvuru yapabilirler. Bu süreçte Online başvuruların kabul edilmeyeceği açıklandı.

Ödemelerin gerçekleşmesinin şartı olarak vatandaşın son 120 günlük süreç içerisinde işe devam etmiş kişilerin, yine son 3 yıllık süreç içerisinde en az 600 günlük işsizlik primlerinin ödeme şartlarını yerine getirilmiş olması gerekiyor. Bu şartların aksi olduğu halde başvuran vatandaş işsizlik ödemesinden yararlanamayacaktır.



Son Güncelleme: 14.01.2021 12:37
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Anahtar Kelimeler:
MaaşEmekliAsgariücretİşsizlikZam2021
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