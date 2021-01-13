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2021 Yurtdışı telefon harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından telefon getirilirken ödenecek kayıt ücretleri

Yeni yılın gelmesinin ardından bazı vergi ve harç tutarlarına da zam yapıldı. Yüzde 9,11 oranında yapılan zam, telefon için alınan harç tutarına da eklendi. Peki, yurt dışından getirilen telefonlar için yeni harç tutarı ne kadar oldu? İşte detaylar...

13 Ocak 2021 Çarşamba 08:14
2021 Yurtdışı telefon harç ücretleri ne kadar oldu? Yurtdışından telefon getirilirken ödenecek kayıt ücretleri
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2021 senesi için yurt dışından getirilen telefonlar için belirlenen vergi ve harç tutarları belli oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile, yurt dışından getirilen telefonlar için harç tutarı, yüzde 9,11 zamlandı.

 

Harç ücreti ne kadar oldu?

 

Ticari amaç olmaksızın, vatandaşın kendi kullanımı için yurt dışından getirdiği telefonların harç tutarı arttı. 2020 senesinde harç tutarı 1838,70 TL’ydi. 2021 senesinde ise bu tutara yüzde 9,11 zam uygulanacak. 2021 senesinde yurt dışından telefon getirecekler, 2006 TL harç ücreti ödeyecek.



Son Güncelleme: 13.01.2021 08:14
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