2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı satışa çıkan projelerden yararlanmak istiyorlar. Vatandaşlar için çeşitli kampanyalar sunan firmalar yeni projelerini tek tek raftan indiriyorlar. Bu kapsamda 2021 yılında da birçok konut projesinin ön talep süreci başlamış ve çok sayıda proje satışa çıkmıştır.

2021 yılının konut proje listeleri

1- Yeni Eyüp Evleri

2- Sinpaş Finans Şehir Park Yaşam

3- Öniz Nirvana Susuz Konutları

4- Sur Yapı Ümraniye

5- Sur Yapı Sancaktepe

6- Mavi Arya

7- Gloria Alsancak

8- Loft Albero Country Club

9- Reverans Rezidans Taşdelen

10- Fly Club Termal

11- Madnasa Türkbükü

12- Madnasa Zirve

13- Banu Evleri Bahçekent 1. Etap

14- Bizimevler 9

15- Gül İnşaat Esenyurt

16- Rosa Deluxe

17- Nef Reserve Hebil

18- Tor Beylikdüzü

19- Adozer Tower

20- Sinpaş Boulevard Çankaya

21- Sinpaş Boulevard Sefaköy

22- Modda Port

23- İn Mari Marmara

24- Qadraj Gözdağı

25- Emlak Konut GYO Vadi Evleri

26- Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 3. Etap

27- Emlak Konut GYO KÖY Zekeriyaköy 3. Etap

28- Fuzul Beşiktaş

29- Zirveden Batı

30- Vega Cadde Ofis

31- Nişantaşı Koru

32- Oyak 3 Silüet

33- Hilal Hill Büyükçekmece

34- Sinpaş Saklı Koru Konakları

35- Villarima Kaleköy

36- Palladium Cadde Küçükyalı

37- Ala Çamlıca Konakları

38- Nef Reserve Kandilli Koru Blokları

39- Alya Mercan

40- Eston Şehir Koru

41- Sinpaş Kızılbük Devremülk

42- The Superior Suites

43- Eşbah Yapı Küçükçekmece

44- Lale Kısıklı Konakları

45- Mesa Çengelköy Bosphorus

46- Tema İstanbul 3. Etap

47- Invest Vadi

48- Venezia Bodrum Villaları

49- Göl İstanbul

50- Sinpaş Koru Aura

51- Vera West Ankara

52- Seyirtepe Başpınar

53- Natura Çakırlar

54- HitYaşam Ankara

55- DAP YAPI Garden Hills

56- Seba Mare Gündoğan

57- Velux Ankara

58- Yüksekdağ Çamlıca

59- Bodrum Armada Praxis