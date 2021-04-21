2021 yılının teslim projeleri hangileri? 2021 yılında hangi projeler satışa çıkacak? 2021 konut projeleri

Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı satışa çıkan projelerden yararlanmak istiyorlar. Vatandaşlar için çeşitli kampanyalar sunan firmalar yeni projelerini tek tek raftan indiriyorlar. Bu kapsamda 2021 yılında da birçok konut projesinin ön talep süreci başlamış ve çok sayıda proje satışa çıkmıştır.
2021 yılının konut proje listeleri
1- Yeni Eyüp Evleri
2- Sinpaş Finans Şehir Park Yaşam
3- Öniz Nirvana Susuz Konutları
4- Sur Yapı Ümraniye
5- Sur Yapı Sancaktepe
6- Mavi Arya
7- Gloria Alsancak
8- Loft Albero Country Club
9- Reverans Rezidans Taşdelen
10- Fly Club Termal
11- Madnasa Türkbükü
12- Madnasa Zirve
13- Banu Evleri Bahçekent 1. Etap
14- Bizimevler 9
15- Gül İnşaat Esenyurt
16- Rosa Deluxe
17- Nef Reserve Hebil
18- Tor Beylikdüzü
19- Adozer Tower
20- Sinpaş Boulevard Çankaya
21- Sinpaş Boulevard Sefaköy
22- Modda Port
23- İn Mari Marmara
24- Qadraj Gözdağı
25- Emlak Konut GYO Vadi Evleri
26- Emlak Konut GYO Bizim Mahalle 3. Etap
27- Emlak Konut GYO KÖY Zekeriyaköy 3. Etap
28- Fuzul Beşiktaş
30- Vega Cadde Ofis
31- Nişantaşı Koru
32- Oyak 3 Silüet
33- Hilal Hill Büyükçekmece
34- Sinpaş Saklı Koru Konakları
35- Villarima Kaleköy
36- Palladium Cadde Küçükyalı
37- Ala Çamlıca Konakları
38- Nef Reserve Kandilli Koru Blokları
39- Alya Mercan
40- Eston Şehir Koru
41- Sinpaş Kızılbük Devremülk
42- The Superior Suites
43- Eşbah Yapı Küçükçekmece
44- Lale Kısıklı Konakları
45- Mesa Çengelköy Bosphorus
46- Tema İstanbul 3. Etap
47- Invest Vadi
48- Venezia Bodrum Villaları
49- Göl İstanbul
50- Sinpaş Koru Aura
51- Vera West Ankara
52- Seyirtepe Başpınar
53- Natura Çakırlar
54- HitYaşam Ankara
55- DAP YAPI Garden Hills
56- Seba Mare Gündoğan
57- Velux Ankara
58- Yüksekdağ Çamlıca
59- Bodrum Armada Praxis