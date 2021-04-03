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2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?

Ramazan heyecanı yavaş yavaş başladı. Hazırlıklara başlayan vatandaşlar 2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak sorusunu araştırmaya başladı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 17:57
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
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Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayına az bir süre kala ise hazırlıklara başlandı. Ramazan ayında en merak edilen konulardan biri de gıda fiyatları oldu. Özellikle Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan Pidesinin fiyatı merak ediliyor.

İstanbul’da 365 gram sade pide şuanda 4 liradan satılıyor. 410 gram yumurtalı pidenin ise 5 liradan satıldığı biliniyor.

2021 Ramazan pidesi fiyatlarına zam gelecek mi?

İstanbul’un yanı sıra ülkenin her şehrinde gıda ürünlerine zam geldi. Bu nedenle Ramazan pidesine de işçilik, malzeme olarak zam yapılacak. Ancak söz konusu zammın %10 ila 15 arasında olmasına karar verildi. Geçen sene kilosu 10 liradan satılan pidenin bu yıl ise en fazla 11.5 liradan satışa sunulması bekleniyor.

İller arasında da söz konusu fiyatlar ışında daha yüksek bir rakam kullanılmayacak. 2021 yılında pidenin kilosu en fazla 11.5 liradan satılacak.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 17:57
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Anahtar Kelimeler:
RamazanPide2021Zam
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