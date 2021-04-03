2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayına az bir süre kala ise hazırlıklara başlandı. Ramazan ayında en merak edilen konulardan biri de gıda fiyatları oldu. Özellikle Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan Pidesinin fiyatı merak ediliyor.
İstanbul’da 365 gram sade pide şuanda 4 liradan satılıyor. 410 gram yumurtalı pidenin ise 5 liradan satıldığı biliniyor.
2021 Ramazan pidesi fiyatlarına zam gelecek mi?
İller arasında da söz konusu fiyatlar ışında daha yüksek bir rakam kullanılmayacak. 2021 yılında pidenin kilosu en fazla 11.5 liradan satılacak.
Son Güncelleme: 03.04.2021 17:57