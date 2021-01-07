2021 Yılında MTV vergisi ile Emlak Vergisi ödemeleri belirlendi! 2021 vergi oranları ne kadar arttı?

2021 Yılında Emlak ve Motorlu Taşıt Vergisi Ödemeleri Ne Kadar Oldu? Vergi Ödemelerine Ne Kadar Zam Geldi?

Resmi Gazete’de yayımlandığı üzere Vergi usul kanunu çerçevesinde Genel Tebliğ ile Emlak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin ne kadar olduğu açıklandı. Vatandaşlar 2021 yılında emlak ve motorlu taşıt vergilerinin ödemelerinin ne kadar olduğunu araştırıyorlar.

2021 Yılı Motorlu Taşıt Vergisi Ne Kadar Oldu?

1-3 yaş aralığında bulunan araçların 2021 yılı için vereceği ödemeler aşağıdadır.

Motor silindir gücü 1.300cc ve daha az olan araçların vergisi 964 TL’den 1.051 TL’ye yükselecektir.

1-3 yaş aralığında bulunan 1.300-1.600cc motor gücüne sahip olan araçların vergisi 1678 TL’den 1830 TL’ye yükselecektir.

1-3 yaş aralığında bulunan 1.600-1.800cc motor gücüne sahip olan araçların vergisi 2964 TL’den 3234 TL’ye yükselecektir.

1-3 yaş aralığında bulunan 1.801- 2.000cc motor gücüne sahip olan araçların vergisi 4670 TL’den 5095 TL’ye yükselecektir.

1-3 yaş aralığında bulunan 2.001-2.500cc motor gücüne sahip olan araçların vergisi 7003 TL’den 7640 TL’ye yükselecektir.

2021 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödemeleri Nereye Yapılacak?

Motorlu Taşıt Vergisi Ödemeleri gelir idaresi başkanlığı sitesi üzerinden yapılmaktadır. MTV ödemeleri anlaşmalı olunan bankaların İntenet, Telefon ve Mobil Bankacılık uygulamaları üzerinden veya PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden yapılabilmektedir.

2021 Yılında Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?

Vatandaşlar 2021 yılı için emlak vergisine gelecek olan zammın ne kadar olduğunu araştırıyorlar.

2021 yılı için emlak vergisine tam %4,55 oranda zam yapılacaktır. Bununla beraber emlak vergisinden muaf olacak kişiler ise;

Herhangi bir geliri olmayan ve bunu bildiren kişiler, maaşlarını sadece sosyal güvenlik kurumundan alanlar muaf olacaktır.

Gaziler muaf olacaktır.

Engelliler muaf olacaktır.

Dul ve yetimler muaf olacaktır.

Bu kişiler bulundukları hanenin 200 metrekareyi geçmemesi durumunda emlak vergisinden muaf tutulacaktır.

2021 Yılı İçin Emlak Vergisi Nereden Sorgulanacak?

Vatandaşlar 2021 yılında emlak vergilerini nereden ve nasıl sorgulayacaklarını araştırıyorlar.

Emlak vergilerinin ne kadar olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar için pek çok sorgulama yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;

E-Devlet

Gelir İdaresi Başkanlığı

Belediye ler

ler Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi intenet sitesi

Buralardan 2021 yılı için Emlak Vergisi sorgulaması yapılabilmektedir.