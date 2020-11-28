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2021 yılında harç, vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranı belli oldu

2021 yılında harç, vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeniden değerleme kapsamında alınan kararı Resmi Gazete’de yayımladı.

28 Kasım 2020 Cumartesi 14:55
2021 yılında harç, vergi ve cezalarda yeniden değerleme oranı belli oldu
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Yeni yıla girilmesine az bir süre kala gözler 2021 yılında uygulanacak harç, vergi ve cezaların oranına çevrilmişti. Her yılın son aylarında yeni yılın vergi ve harç oranları açıklanıyor. 2021 yılında uygulanacak harç, vergi ve cezaların oranları da açıklandı.


Resmi Gazete’de yayımlanan yeni vergi, harç ve ceza oranlarına ilişkin karar doğrultusunda 2020 yılına ait son geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerlendirme oranının %9,11 olduğuna yer verildi.

Yeniden değerleme nedir?

Yeniden değerleme, sabit kıymetlerin gerçek değerlerine yükseltilmesi olarak bilinir. İşletmelerin enflasyon nedeniyle fıktif karlarının önlenerek, gerçek karlarının bulunmasına yardımcı olur. Bu işlem sayesinde işletmeler fazla vergi vermekten kurtulmuş olur.



Son Güncelleme: 28.11.2020 14:55
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Anahtar Kelimeler:
Yeniden DeğerlemVergiHarç
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