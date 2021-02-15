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2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatları

2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatlarını haberimizde listeledik.

15 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
2021 yılında gelen zamlar sonrasında en güncel alkol fiyatları
Takip Et:

2021 senesinde alkollü içeceklere gelen zamlar sonrasında güncellenen bira, votka, cin, şarap, viski ver rakı fiyatlarını listeledik. Güncellenen alkollü içecek fiyatları şöyle;

-2021 bira fiyatları

Efes bira fiyatları

30 luk Efes Pilsen Depozitolu Şişe            9,25 TL

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Tombul Şişe             13,75 TL

50 lik Efes Pilsen Depozitolu Uzun Şişe  13,75 TL

33 lük Efes Pilsen Kutu  11,00 TL

50 lik Efes Pilsen Kutu    14,00 TL

1 litrelik Efes Pilsen Kutu              25,00 TL

50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Kutu           16,50 TL

50 lik Efes Fıçı Yüksek Alkollü Şişe (D.suz)             14,50 TL

50 lik Efes Pilsen Özel Seri Depozitosuz 14,50 TL

50 lik Efes Extra Depozitolu Şişe               14,25 TL

50 lik Efes Extra Kutu     17,50 TL

23,7 lik Efes Ekstra Shot Kutu     11,00 TL

50 lik Efes Malt Depozitolu Şişe 13,00 TL

50 lik Efes Malt Kutu      13,25 TL

25 lik Efes Malt Depozitosuz Şişe             8,00 TL

33 lük Efes Brewmaster Red Ale Depozitosuz Şişe           14,00 TL

33 lük Efes Brewmaster White Ale Depozitosuz Şişe      14,00 TL

Bomonti Bira Fiyatları

50 lik Bomonti Depozitolu Şişe  14,00 TL

50 lik Bomonti Depozitosuz Şişe               15,00 TL

50 lik Bomonti Filtresiz Depozitosuz Şişe              16,00 TL

50 lik Bomonti Filtresiz Kutu       16,00 TL

33 lük Bomonti Red Ale Depozitosuz Şişe            15,00 TL

33 lük Bomonti Black Depozitosuz Şişe  15,00 TL

33 lük Bomonti İpa Depozitosuz Şişe      16,00 TL

 

 

Tuborg Bira Fiyatları

50 lik Tuborg Gold Depozitolu Şişe          13,75 TL

50 lik Tuborg Gold Depozitosuz Şişe       14,50 TL

50 lik Tuborg Gold Kutu 14,00 TL

33 lük Tuborg Gold Depozitosuz Şişe      13,00 TL

33 lük Tuborg Gold Kutu              11,00 TL

50 lik Tuborg Amber Depozitosuz Şişe   14,50 TL

50 lik Tuborg Amber Kutu            14,00 TL

50 lik Tuborg Kırmızı Special Kutu             17,50 TL

23,7 lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu               14,00 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Depozitosuz Şişe  15,00 TL

50 lik Tuborg Filtresiz Kutu          14,00 TL

Miller Bira Fiyatları

33 lük Miller Depozitosuz Şişe   13,50 TL

50 lik Miller Depozitosuz Şişe     16,00 TL

50 lik Miller Kutu              16,00 TL

Carlsberg Bira Fiyatları

50 lik Carlsberg Depozitolu Şişe 14,50 TL

33 lük Carlsberg Depozitosuz Şişe            13,50 TL

50 lik Carlsberg Kutu      15,00 TL

33 lük Carlsberg Kutu     12,00 TL

Beck’s Bira Fiyatları

50 lik Beck’s Kutu            15,00 TL

50 lik Beck’s Depozitosuz Şişe    15,00 TL

33 lük Beck’s Depozitosuz Şişe  13,50 TL

Amsterdam Navigator Fiyatları

50 lik Amsterdam Navigator Kutu            21,50 TL

50 lik Amsterdam Navigator Depozitosuz Şişe   21,50 TL

Corona Bira Fiyatları

35,5 lik Corona Extra Şişe             18,50 TL

Erdinger Bira Fiyatları

33 lük Erdinger Depozitosuz Şişe              20,50 TL

Duvel Bira Fiyatları

33 lük Duvel Depozitosuz Şişe   28,50 TL

Marmara Gold Bira Fiyatları

1 litrelik Marmara Gold Depozitosuz Şişe             22,00 TL

Skol Bira Fiyatları

1 litrelik Skol Bira Depozitosuz Pet Şişe  22,00 TL

Grolsch Bira Fiyatları

45 lik Grolsch Depozitosuz Şişe 26,00 TL

Frederic Bira Fiyatları

35 lik Frederic Marzen Lager Şişe             17,50 TL

35 lik Frederic India Pale Ale Şişe             17,50 TL

35 lik Frederic Brown Ale Şişe    17,50 TL

35 lik Frederic White Ipa Şişe     17,50 TL

Weihenstephan Bira Fiyatları

33 lük Weihenstephan Depozitosuz Şişe              18,00 TL

33 lük Weihenstephan Vitus Depozitosuz Şişe  20,50 TL

 

 

SOL Cerveza Bira Fiyatları

33 lük SOL Cerveza Depozitosuz Şişe      17,75 TL

Leffe Bira Fiyatları

33 lük Leffe Brune Blonde Depozitosuz Şişe       21,50 TL

33 lük Leffe Brune Depozitosuz Şişe       21,50 TL

33 lük Leffe Radieuse Depozitosuz Şişe 27,50 TL

Hoegaarden Bira Fiyatları

33 lük Hoegaarden Depozitosuz Şişe      20,50 TL

Desperados Bira Fiyatları

33 lük Desperados Depozitosuz Şişe      20,00 TL

Kronenbourg Bira Fiyatları

33 lük Kronenbourg 1664 Blanc Depozitosuz Şişe             17,75 TL

Grimbergen Bira Fiyatları

33 lük Grimbergen Blonde Depozitosuz Şişe      18,50 TL

33 lük Grimbergen Double Ambree Depozitosuz Şişe    18,50 TL

Bud Bira Fiyatları

33 lük Bud Depozitosuz Şişe       13,50 TL

50 lik Bud Depozitosuz Şişe         14,50 TL

50 lik Bud Kutu Şişe        14,50 TL

Varım Bira Fiyatları

45 lik Varım Kutu             11,00 TL

45 lik Varım Limonlu Kutu            11,00 TL

-2021 Rakı Fiyatları

Yeni Rakı Fiyatları

35 lik Yeni Rakı (Küçük) 92,00 TL

50 lik Yeni Rakı  129,00 TL

70 lik Yeni Rakı (Büyük) 175,00 TL

100 lük Yeni Rakı              249,00 TL

150 lik Yeni Rakı                370,00 TL

35 lik Yeni Rakı Yeni Seri               100,00 TL

50 lik Yeni Rakı Yeni Seri               137,00 TL

70 lik Yeni Rakı Yeni Seri               190,00 TL

100 lük Yeni Rakı Yeni Seri           257,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı              109,00 TL

50 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı              151,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ustaların Karışımı              210,00 TL

35 lik Yeni Rakı Ala Serisi               115,00 TL

70 lik Yeni Rakı Ala Serisi               225,00 TL

35 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 119,00 TL

70 lik Yeni Rakı Uzun Demleme 230,00 TL

Tekirdağ Rakısı Fiyatları

35 lik Tekirdağ Rakısı      96,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı      136,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı      189,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı  259,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi            100,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi            196,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi                105,00 TL

50 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi                143,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Altın Serisi                198,00 TL

100 lük Tekirdağ Rakısı Altın Serisi            269,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason               110,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı Kavrulmuş Anason               215,00 TL

35 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara      152,00 TL

70 lik Tekirdağ Rakısı No: 10 Numara      255,00 TL

Efe Rakı Fiyatları

35 lik Efe Rakı (Klasik)    84,90 TL

50 lik Efe Rakı (Klasik)    117,90 TL

70 lik Efe Rakı (Klasik)    164,90 TL

100 lük Efe Rakı (Klasik) 234,90 TL

35 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi   99,90 TL

50 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi   139,90 TL

70 lik Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi   192,90 TL

100 lük Efe Rakı Yaş Üzüm Serisi               262,90 TL

35 lik Efe Rakı Göbek     124,50 TL

70 lik Efe Rakı Göbek     229,50 TL

35 lik Efe Rakı Gold Efe  104,90 TL

50 lik Efe Rakı Gold Efe  142,90 TL

70 lik Efe Rakı Gold Efe  197,50 TL

100 lük Efe Rakı Gold Efe             268,90 TL

35 lik Efe Rakı Sarı Zeybek           119,00 TL

70 lik Efe Rakı Sarı Zeybek           225,00 TL

35 lik Efe Rakı 3 Distile   121,00 TL

70 lik Efe Rakı 3 Distile   222,50 TL

70 lik Efe Organik Rakı   157,50 TL

70 lik Efe Rakı 5 Yıllık       435,00 TL

35 lik Efe Rakı Geleneksel            95,00 TL

70 lik Efe Rakı Geleneksel            185,00 TL

100 lük Efe Rakı Geleneksel        249,50 TL

35 lik Efe Rakı Tek İmbik               104,90 TL

70 lik Efe Rakı Tek İmbik               199,90 TL

Altınbaş Rakı Fiyatları

35 lik Altınbaş Rakı : 92,00 TL

70 lik Altınbaş Rakı : 180,00 TL

İzmir Rakı Fiyatları

35 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 72,00 TL

50 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 95,00 TL

70 lik İzmir Rakı Yaş Üzüm : 130,00 TL

100 lük İzmir Rakı Yaş Üzüm : 183,50 TL

35 lik İzmir Rakı : 69,50 TL

50 lik İzmir Rakı : 91,50 TL

70 lik İzmir Rakı : 125,00 TL

100 lük İzmir Rakı : 178,50 TL

35 lik İzmir Göbek Rakısı : 75,00 TL

70 lik İzmir Göbek Rakısı : 150,00 TL

Tayfa Rakı Fiyatları

35 lik Tayfa Rakı : 56,50 TL

50 lik Tayfa Rakı : 81,00 TL

70 lik Tayfa Rakı : 110,00 TL

100 lük Tayfa Rakı : 159,50 TL

Kulüp Rakı Fiyatları

35 lik Kulüp Rakı : 87,50 TL

70 lik Kulüp Rakı : 175,00 TL

Yekta Rakı Fiyatları

35 lik Yekta Rakı : 64,00 TL

70 lik Yekta Rakı : 122,00 TL

100 lük Yekta Rakı : 171,50 TL

Mercan Rakı Fiyatları

35 lik Mercan Rakı : 65,00 TL

70 lik Mercan Rakı : 130,00 TL

Burgaz Rakı Fiyatları

35 lik Burgaz Rakı : 66,50 TL

50 lik Burgaz Rakı : 115,00 TL

70 lik Burgaz Rakı : 139,00 TL

Ata Rakı Fiyatları

35 lik Ata Rakı : 67,00 TL

70 lik Ata Rakı : 131,00 TL

Saki Rakı Fiyatı

70 lik Saki Rakı : 125,00 TL

70 lik Saki Rakı Gold Series : 150,00 TL

70 lik Saki Rakı Siyah Üzüm: 175,00 TL

Anadolu Boğma Rakı Fiyatları

35 lik Anadolu Boğma Rakı : 78,50 TL

70 lik Anadolu Boğma Rakı : 149,00 TL

Beylerbeyi Rakı Fiyatları

20 lik Beylerbeyi Klasik: 53,00 TL

35 lik Beylerbeyi Klasik: 75,00 TL

50 lik Beylerbeyi Klasik: 108,00 TL

70 lik Beylerbeyi Klasik: 149,00 TL

100 lük Beylerbeyi Klasik Rakı: 285,00 TL

20 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 73,0 TL

35 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 108,00 TL

50 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 149,00 TL

70 lik Beylerbeyi Göbek Rakısı: 199,00 TL

20 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 58,00 TL

35 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 85,00 TL

50 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 105,00 TL

70 lik Beylerbeyi Yaş Üzüm: 160,00 TL

100 lük Beylerbeyi Yaş Üzüm: 215,00 TL

-2021 Tekila Fiyatları

Olmeca Tekila Fiyatları

35 lik Olmeca Blanco Tekila : 76,50 TL

50 lik Olmeca Blanco Tekila : 109,00 TL

70 lik Olmeca Blanco Tekila : 149,50 TL

100 lük Olmeca Blanco Tekila : 202,00 TL

35 lik Olmeca Gold Tekila : 82,50 TL

70 lik Olmeca Gold Tekila : 160,00 TL

70 lik Olmeca Altos Plata Tekila : 200,00 TL

70 lik Olmeca Altos Reposado Tekila : 205,00 TL

70 lik Olmeca Dark Chocolate Tekila : 149,50 TL

Don Julio Tekila Fiyatları

70 lik Don Julio Tekila : 345,00 TL

70 lik Don Julio Reposado Tekila : 260,00 TL

70 lik Don Julio Anejo Tekila : 310,00 TL

Mariachi Silver Tekila Fiyatı

70 lik Mariachi Silver Tekila : 123,00 TL

Avion Tekila Fiyatları

70 lik Avion Silver Tekila : 300,00 TL

70 lik Avion Reposado Tekila : 320,00 TL

Pueblo Tekila Fiyatı

70 lik Pueblo Silver Tekila : 105,00 TL

Tres Magueyes Tekila Fiyatı

100 lük Tres Magueyes Tekila : 191,00 TL

2021 Viski fiyatları

Jack Daniel’s Viski Fiyatları

35 lik Jack Daniels Viski: 99,50 TL

50 lik Jack Daniels Viski: 130,00 TL

70 lik Jack Daniels Viski: 190,00 TL

100 lük Jack Daniels Viski: 250,00 TL

175 lik Jack Daniels Viski: 395,00 TL

300 lük Jack Daniels Viski: 650,00 TL

70 lik Gentleman Jack Fiyatı: 199,50 TL

Johnnie Walker Viski Fiyatları

35 lik Johnnie Walker Red Label Viski: 94,50 TL

50 lik Johnnie Walker Red Label Viski: 124,50 TL

70 lik Johnnie Walker Red Label Viski: 172,50 TL

100 lük Johnnie Walker Red Label Viski: 237,00 TL

150 lik Johnnie Walker Red Label Viski: 340,00 TL

70 lik Johnnie Walker Red Rye Finish Viski: 150,00 TL

35 lik Johnnie Walker Black Label Viski: 120,00 TL

50 lik Johnnie Walker Black Label Viski: 170,00 TL

70 lik Johnnie Walker Black Label Viski: 235,00 TL

100 lük Johnnie Walker Black Label Viski: 295,00 TL

150 lik Johnnie Walker Black Label Viski: 425,00 TL

70 lik Johnnie Walker Double Black Label Viski: 265,00 TL

70 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski: 305,00 TL

175 lik Johnnie Walker Gold Label Reserve Viski: 480,00 TL

70 lik Johnnie Walker Platinum Label Viski: 415,00 TL

70 lik Johnnie Walker Blue Label Viski: 1.530,00 TL

70 lik Johnnie Walker Green Label: 345,00 TL

50 lik Johnnie Walker Blenders Batch: 165,00 TL

Chivas Regal Viski Fiyatları

20 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski: 80,00 TL

35 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski: 119,00 TL

50 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski: 162,50 TL

70 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski: 220,00 TL

100 lük Chivas Regal 12 İskoç Viski: 300,00 TL

175 lik Chivas Regal 12 İskoç Viski: 500,00 TL

300 lük Chivas Regal 12 İskoç Viski: 915,00 TL

70 lik Chivas Regal Extra: 250,00 TL

50 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski: 220,00 TL

50 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski: 260,00 TL

70 lik Chivas Regal 18 İskoç Viski: 360,00 TL

70 lik Chivas Regal Ultis İskoç Viski: 1.100,00 TL

70 lik Chivas Regal 25 İskoç Viski: 1.800,00 TL

70 lik Chivas Regal Royal Salute 21 İskoç Viski: 750,00 TL

Ballantine’s Finest Viski Fiyatları

35 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski: 80,00 TL

50 lik Ballantine‘s Finest İskoç Viski: 105,00 TL

70 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski: 145,00 TL

100 lük Ballantine’s Finest İskoç Viski: 199,00 TL

150 lik Ballantine’s Finest İskoç Viski : 285,00 TL

70 lik Ballantine’s Finest 12 İskoç Viski: 175,00 TL

70 lik Ballantine’s 17 İskoç Viski: 295,00 TL

70 lik Ballantine’s 21 İskoç Viskisi: 650,00 TL

70 lik Ballantine’s 30 İskoç Viskisi: 1.450,00 TL

70 lik Aberlour A’bunadh Viski: 410,00 TL

The Glenlivet Viski Fiyatları

70 lik The Glenlivet 12 Viski: 225,00 TL

70 lik The Glenlivet 15 Viski: 300,00 TL

70 lik The Glenlivet 18 Viski: 390,00 TL

70 lik The Glenlivet Founder’s Reserve Viski: 210,00 TL

Jim Beam Viski Fiyatları

20 lik Jim Beam Viski: 72,00 TL

37,5 luk Jim Beam Viski: 85,00 TL

75 lik Jim Beam Viski: 135,00 TL

75 lik Jim Beam Black Viski: 140,00 TL

100 lük Jim Beam Viski: 185,00 TL

150 lik Jim Beam Viski: 265,00 TL

-2021 Votka fiyatları

Absolut Votka Fiyatları

35 lik Absolut Votka : 74,90 TL

50 lik Absolut Votka : 102,50 TL

70 lik Absolut Votka : 139,00 TL

100 lük Absolut Votka : 194,00 TL

150 lik Absolut Votka : 295,00 TL

450 lik Absolut Votka : 1.000,00 TL

70 lik Absolut Mandrin Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Raspberri Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Vanilia Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Apeache Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Pears Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Citron Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Lime Votka : 139,90 TL

70 lik Absolut Extrakt Votka : 142,00 TL

70 lik Absolut Elyx Votka : 325,00 TL

150 lik Absolut Elyx Votka : 690,00 TL

300 lük Absolut Elyx Votka : 1.450,00 TL

450 lik Absolut Elyx Votka : 2.400,00 TL

Sminoff Votka Fiyatları

35 lik Sminoff Votka : 75,00 TL

50 lik Sminoff Votka : 100,00 TL

70 lik Sminoff Votka : 142,50 TL

100 lük Sminoff Votka : 196,00 TL

70 lik Sminoff Black Votka : 132,50 TL

70 lik Sminoff North Votka : 116,00 TL

100 lük Sminoff Gold Votka : 220,00 TL

70 lik Sminoff Rasberry (Ahududu) Votka : 98,50 TL

70 lik Sminoff Peppermint (Nane) Votka : 77,50 TL

70 lik Sminoff Green Apple (Yeşil Elma) Votka : 142,00 TL

70 lik Sminoff Orange (Portakal) Votka : 98,50 TL

70 lik Sminoff Citrus (Narenciye) Votka : 98,50 TL

70 lik Sminoff Electric Apple Votka : 96,00 TL

Gilbey’s Votka Fiyatları

35 lik Gilbey’s Votka : 58,00 TL

70 lik Gilbey’s Votka : 99,00 TL

100 lük Gilbey’s Votka : 141,50 TL

İstanblue Votka Fiyatları

35 lik İstanblue Votka : 59,00 TL

50 lik İstanblue Votka : 74,00 TL

70 lik İstanblue Votka : 102,50 TL

100 lük İstanblue Votka : 146,50 TL

150 lik İstanblue Votka : 207,50 TL

50 lik Kavunlu İstanblue Votka : 74,00 TL

50 lik Karpuzlu İstanblue Votka : 74,00 TL

50 lik Yeşil Elmalı İstanblue Votka : 74,00 TL

50 lik Portakallı İstanblue Votka : 74,00 TL

Binboğa Votka Fiyatları

35 lik Binboa Votka : 65,00 TL

70 lik Binboa Votka : 120,00 TL

100 lük Binboa Votka : 167,00 TL

70 lik Binboa Mojito Votka : 120,00 TL

70 lik Binboa Satsuma Votka : 120,00 TL

70 lik Binboa Red Orange Votka : 120,00 TL

70 lik Binboa Red Apple Votka : 106,00 TL

70 lik Binboa Pier Ginger Votka : 120,00 TL

70 lik Binboa Çilekli Votka : 120,00 TL

70 lik Binboa Limonlu-Düşük Alkol Votka : 65,00 TL

Bazooka Votka Fiyatları

35 lik Bazooka Votka : 57,00 TL

50 lik Bazooka Votka : 72,00 TL

70 lik Bazooka Votka : 94,50 TL

100 lük Bazooka Votka : 135,50 TL

Ciroc Votka Fiyatları

70 lik Ciroc Votka : 295,00 TL

70 lik Ciroc Pineapple Votka : 235,00 TL

175 lik Ciroc Votka : 515,00 TL

300 lük Ciroc Votka : 980,00 TL

Ketel One Votka Fiyatları

70 lik Ketel One Votka : 195,00 TL

150 lik Ketel One Votka : 360,00 TL

70 lik Ketel One Citroen Votka : 160,00 TL

100 lük Ketel One 325 Limited Edition Votka : 225,00 TL

Belvedere Votka Fiyatları

70 lik Belvedere Ahududu Votka : 230,00 TL

70 lik Belvedere Red Votka : 225,00 TL

70 lik Belvedere Limonlu Çay Votka : 230,00 TL

70 lik Belvedere Instense Votka : 230,00 TL

70 lik Belvedere Pembe Greyfurt Votka : 230,00 TL

70 lik Belvedere Silver Votka : 225,00 TL

Wyborowa Votka Fiyatları

35 lik Wyborowa Votka : 54,00 TL

50 lik Wyborowa Votka : 67,00 TL

70 lik Wyborowa Votka : 93,00 TL

100 lük Wyborowa Votka : 131,50 TL

Luksusowa Votka Fiyatları

35 lik Luksusowa Votka : 53,00 TL

70 lik Luksusowa Votka : 88,50 TL

Artctic Melon Votka Fiyatı

70 lik Arctic Melon Votka : 101,00 TL

Nemiroff Votka Fiyatı

70 lik Nemiroff Original Votka : 84,00 TL

100 lük Nemiroff Original Votka : 119,00 TL

70 lik Nemiroff Honey Pepper Votka : 99,50 TL

Puschkin Votka Fiyatları

35 lik Puschkin Votka : 49,00 TL

50 lik Puschkin Votka : 65,00 TL

70 lik Puschkin Votka : 87,00 TL

Polus Votka Fiyatı

35 lik Polus Platinium Votka : 40,00 TL

50 lik Polus Platinium Votka : 55,00 TL

70 lik Polus Platinium Votka : 72,50 TL

2021 Şarap fiyatları

Corvus Şarap Fiyatları

75 lik Corvus Cruturk Kırmızı Şarap : 300,00 TL

75 lik Corvus Corpus Kırmızı Şarap : 230,00 TL

75 lik Corvus Blend No.4 Kırmızı Şarap : 120,00 TL

75 lik Corvus Malbec Kırmızı Şarap : 115,00 TL

75 lik Corvus Cabenet Sauvignon Kırmızı Şarap : 110,00 TL

75 lik Corvus Merlot Kırmızı Şarap : 105,00 TL

75 lik Corvus Öküzgözü-Boğazkere Kırmızı Şarap : 105,00 TL

75 lik Corvus Zeleia Beyaz Şarap : 72,50 TL

75 lik Corvus Teneia Beyaz Şarap : 62,50 TL

75 lik Corvus Illium Kırmızı Şarap : 32,50 TL

75 lik Corvus Illium Beyaz Şarap : 32,50 TL

Buzbağ Şarap Fiyatları

75 lik Buzbağ Diyarbakır Kırmızı Şarap : 32,00 TL

75 lik Buzbağ Elazığ Kırmızı Şarap : 32,00 TL

75 lik Buzbağ Ankara Kırmızı Şarap : 32,00 TL

Kavaklıdere Şarap Fiyatları

75 lik Kavaklıdere Prestige Narince Beyaz Şarap : 115,00 TL

75 lik Kavaklıdere Pendore Syrah Kırmızı Şarap : 146,00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Kalecik Karası Kırmızı Şarap : 115,00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Öküzgözü Kırmızı Şarap : 115,00 TL

75 lik Kavaklıdere Prestige Boğazkere Kırmızı Şarap : 115,00 TL

75 lik Kavaklıdere Egeo Sauvignon Blanc Beyaz Şarap : 70,00 TL

75 lik Kavaklıdere Selection Narince Beyaz Şarap : 65,00 TL

75 lik Kavaklıdere Selection Öküzgözü Kırmızı Şarap : 85,00 TL

75 lik Kavaklıdere Selection Boğazkere Kırmızı Şarap : 85,00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Narince Beyaz Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Blush Roze Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Ancyra Öküzgözü Kırmızı Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Çankaya Beyaz Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Lal Roze Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Yakut Kırmızı Şarap : 50,00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Beyaz Şarap : 38,00 TL

75 lik Kavaklıdere Angora Kırmızı Şarap : 38,00 TL

Doluca Şarap Fiyatları

75 lik Villa Doluca Kırmızı Şarap : 55,00 TL

75 lik Özel KAV Doluca Beyaz Şarap : 60,00 TL

75 lik Doluca Safir Beyaz Şarap : 55,00 TL

75 lik Doluca Antik Beyaz Şarap : 55,00 TL

Sevilen Şarap Fiyatları

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 26,50 TL

75 lik Sevilen Agora Kırmızı Şarap : 25,00 TL

75 lik Sevilen Agora Beyaz Şarap : 25,00 TL

75 lik Sevilen İsabey Cabanet Kırmızı Şarap : 49,50 TL

75 lik Sevilen İsabey Merlot Kırmızı Şarap : 49,50 TL

75 lik Sevilen İsabey Narince Beyaz Şarap : 49,50 TL

75 lik Sevilen İsabey Saublanc Beyaz Şarap : 52,00 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 17,90 TL

75 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap : 17,90 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Kırmızı Şarap : 34,50 TL

150 lik Sevilen Altıntepe Beyaz Şarap : 34,50 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap : 28,90 TL

75 lik Sevilen Majestik Öküzgözü Kırmızı Şarap : 28,90 TL

75 lik Sevilen Majestik Gamay Kırmızı Şarap : 28,90 TL

75 lik Sevilen Kalecik Karası Kırmızı Şarap : 28,90 TL

75 lik Sevilen Sultaniye Beyaz Şarap : 28,90 TL

Diğer Şarap Fiyatları

75 lik Senfoni Kırmızı Şarap : 30,00 TL

75 ik Gülor Kırmızı Şarap : 30,00 TL

75 lik Sava Kırmızı Şarap : 27,00 TL

75 lik Beyzade Kırmızı Şarap : 25,00 TL

75 lik Tılsım Kırmızı Şarap : 30,00 TL

75 lik Cumartesi Kırmızı Şarap : 27,00 TL

75 lik Diren Collection Boğazkere Kırmızı Şarap : 34,50 TL

75 lik Diren Collection Cabanet Kırmızı Şarap : 34,50 TL

75 lik Diren Collection Merlot Kırmızı Şarap : 34,50 TL

75 lik Diren Collection Öküzgözü Kırmızı Şarap : 34,50 TL

75 lik Diren Karmen Kırmızı Şarap : 25,00 TL

75 lik Doluca Kırmızı Şarap : 26,50 TL

75 lik Şirince Horozkarası Kırmızı Şarap : 13,95 TL

75 lik Şirince Vincent Kırmızı Şarap : 13,95 TL

75 lik Turasan Hayyam Kırmızı Şarap : 22,50 TL

75 lik Turasan Hayyam Beyaz Şarap : 22,50 TL



Son Güncelleme: 15.02.2021 00:30
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BiraşarapVotkaViski2021Alkol Fiyatları
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