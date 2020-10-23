2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!

13,1 milyon emekli vatandaşlarımız yapılacak olan zammı ve iyileştirmeyi heyecan içerisinde bekliyor. TBMM Planlama ve Bütçe Komisyonu halen 2021 merkezi yönetim bütçesini görüşmektedir. Bu görüşmelerde emeklilerle yakından ilgili detaylar ortaya çıktı. Emeklilerin ödemeleri yıllık bütçeye bir kalem olarak eklenmektedir.

Yıllık emeklilik zammı bütçe tarafından ödenir ve bütçe sarsılmaz. Geçen yıl emeklilik bütçesindeki artış ile bu yıl bir önceki yıla göre artış arasında önemli bir fark olduğunu kanıtladı. Bu yıl artan emeklilik bütçesinin de orantılı olarak artması, emeklilerde ve ek ödemelerde önemli bir artış olarak yorumlanıyor.

Emekli Bayram İkramiyeleri Zamlanacak mı?

Maaş Zammı Üzerine Ek Zam Eklenecek?

Elde edilen bilgiler, 2020 yılı bütçesinde dengesizlik olmaması nedeniyle emeklilerin uzun süredir talep ettiği tatil ödeneğinin artırılmasının mümkün olmadığını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilik yardımlarının artırılmasının maliyetinin bu yılki bütçeye eklenmesini emretti. Habere göre, 2021 yılında emekli aylıkları ve tatil aylıkları 1.400 TL'ye çıkarılacak ve emeklilere müthiş bir haber verilecek.

2021'de emekliler için iyi haber tatil ödenekleriyle sınırlı kalmayacak. Emeklilerin ücretlerindeki önemli artış da ön plandadır. İlk sızdırılan bilgiye göre emekli maaşları% 4 olarak bildirilecek. Ocak 2021'de enflasyondaki fark ücret artışı olarak raporlanacak. Ek olarak, yüzde 2 oranında Artışlardan, koronavirüs sürecinde bütçeleri sarsılan emekli vatandaşlar yararlanacak.

İntibak Müjdesi Gelecek mi?

Emekliler için en çok beklenen konulardan biri intibak yasasıydı. Dolayısıyla, intibak kanununu bekleyen emeklilerin bu beklentileri çok güzel haberlerle karşılanacaktır. İntibak yasasından yararlanan emekliler 355 TL zam alabilecek. 2020 yılı sonundan önce çıkarılacak olan intibak kanununda emeklilere yapılacak zam miktarı açıklanacak.