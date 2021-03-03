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2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?

Tarımla kalkınan bir ülke olan Türkiye'de devletin çiftçilere birçok desteği oluyor. Çiftçilerimiz 2021 yılı tarımsal destek, gübre ve mazot ödemelerinin ne kadar olduğunu merak ediyor.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:42
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
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Çiftçiler mazot ve gübre için destek konusunda yardım bekliyor. Tarım ve çiftçilik için uğraşan vatandaşlar için gübre desteği konusunda cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘dan beklenen açıklama sunuldu. Konuşmasına “Çiftçiye gübre desteği konusunda 2 tane müjdeli haber paylaşmak isterim” diye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilkbaharın başlamasıyla bekledikleri ödemenin gerçekleşeceğini ifade etti. Diğer taraftan Bakan Pakdemirli beklenen desteğin gün itibari ile hesaplarına yatırılacağının söyledi.

Gübre Destek Ödemesi

Yaptığı toplantının devamında duyuru yapan cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle konuştu:

''Çiftçiye gübre desteği konusunda 2 tane müjdeli haber paylaşmak isterim. Gübre desteğini %100 yükselişle 2 katına çıkarttık.Arpa, çavdar, yulaf, buğday gibi ürünleri 16 liraya yükselttik. Organik doğal gübre kullanmak isteyen çiftçilerimize desteğimiz 20 liraya kadar yükseldi. Beklenen ödeme ilkbaharın başlangıcıyla yapılacaktır. Çiftçiye desteğimiz daima devam edecek. Yeter ki onlar üretmek için devam etsin.''

Çiftçinin gübre için destek alma tarihini de net bir şekilde açıklayan Erdoğan’ın konuşması çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Destek Ödemesi

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçiye destek ödemelerinin 362 milyon liralık bir bütçeyle ödenmeye başlandığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli çiftçileri daima destekleyeceklerini ve desteklerinin devam edeceğini açıkladı. Bakan Pakdemirli, “Süt desteği kapsamı içinde 231.894 üreticiye 722.372 ton çiğ süt için 287.654.007 TL ödeme yapılacak. Hayvanların gen kaynaklarıyla ilgilenen toplamda 3.687 çiftçiye toplam 51.192.243 TL ödeme yapılacak. Hayvanların hastalıklarıyla ilgilenen 620 yetiştiriciye toplamda 12.015.223 TL tazminat verilecek. Sertifikalı tohum üretmek isteyen 11 şirkete 2.470.818 TL ödeme verilecek. Fidan üretmek isteyen 73 yetiştiriciye 3.705.106 TL ödeme verilecek. Çay budama masrafları için toplamda 4.568.293 TL ödeme verilecek. Buna göre toplamda 361.623.697 TL ödenek verilecektir’’ dedi.

Çiftçiye Destek Ödeme Tarihi

Süt için yapılan dersin ödemesi TC kimlik numarasının son rakamlarına göre yapılacaktır. yani TC kimlik numarasının son rakamı “8,6,4” olan vatandaşlar 19 Şubat 2021 de saat 18:00’den “0,2” olan vatandaşların ise 25 Şubat 2021 tarihinde saat 18:00’den sonra yapılacak. Kalan ödemeleri parça parça yapılacağını duyurdu.

Bakan Pakdemirli Çiftçiye Destek Ödemesi Hakkında Açıklamaları

Tarım ve orman Bakanı Bekir Pakdemirli 26 Şubat günü yapmış olduğu bir açıklamasında tarımsal destek ve balık avcılarına yapılacak ödemeler hakkında açıklamada bulundu.

Böylelikle hemen hemen 140 milyon liralık destek an itibari ile üreticiler ve balıkçılık yapan vatandaşların hesabına geçeceğini ifade eden Pakdemirli, baklagil-hububat-tane mısır desteğiyle 9 bin 824 çiftçiye 60 milyon 719 bin 827 lira, Sertifikalı ekin kullanma destek kapsamında ise 66 bin 128 üreticiye 78 milyon 606 bin 300 lira ödeme yapacağını açıkladı. Bakan Pakdemirli şunları da ekledi:

‘’Bizler yabancı istilacı türlere karşı koymak için de mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yüzden balon balığı avcılığını destekledik. 8 aralık ile 31 aralık tarihleri arasında 230.960 TL ödeme yaptık’’ dedi.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 14:42
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TarımTarım DestekBakan Pakdemirli
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