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2021 yılında asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak?

Yeni yıla kısa bir süre kala en çok konulan konulardan biri asgari ücrete gelecek zam oldu. 2021 yılında büyük bir zam bekleyen işçilerin yeni asgari ücrete karşı beklentisi oldukça yüksek.

23 Ekim 2020 Cuma 15:07
2021 yılında asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak?
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2020 yılı ile birlikte yaşanan korona virüs, sağlığın yanı sıra ekonomiyi de etkiledi. Birçok insanın maddi sıkıntılar yaşadığı bu süreçte 2020 yılının sonuna gelirken en çok konuşlan konulardan biri de yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı oldu.

Trük lirasında yaşanan değer kaybı, işsizlik ve enflasyon oranları göz önüne getirildiğinde büyük bir asgari ücret zammı bekleyen kişiler, yeni zam ile birlikte biraz olsun nefes almayı hedefliyor. İşçilerin beklentisinin yüksek olduğu 2021 yılı asgari ücretine ilişkin detaylarda belli olmaya başladı.

Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak tahmini?

Asgari ücrete yapılan zamların son 5 yıl geneline bakıldığında %20 ile %30 arasında olduğu gözlemlenmektedir. 2020 yılı içerisinde asgari ücret kişiye 2.324 TL olarak verilirken, asgari ücretin brütü ise 2.943 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda aynı oranlarda bir zam yapılması beklenirken, bu zam ile birlikte asgari ücretin 2.789,65 TL’ye çıkması düşünülüyor. Yeni asgari ücretin brüt değerinin ise 3.531,60 TL olması bekleniyor.

Brüt asgari ücret                                                                         ₺3.531,60


SGK Payı (%14)                                                                           ₺494,42

İşsizlik primi ( %1)                                                                       ₺35,32

Gelir vergisi ( %15)                                                                     ₺450,28

Damga vergisi %07,59                                                               ₺26,80

Agi Hariç Net Asgari ücret                                                        ₺2.524,78

Bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ Dahil net maaş            ₺2.789,65



Son Güncelleme: 23.10.2020 15:07
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Anahtar Kelimeler:
Asgari ücret2021
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