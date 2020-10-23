2021 yılında asgari ücret ne kadar artacak? Asgari ücrete yapılacak zam ne kadar olacak?

2020 yılı ile birlikte yaşanan korona virüs, sağlığın yanı sıra ekonomiyi de etkiledi. Birçok insanın maddi sıkıntılar yaşadığı bu süreçte 2020 yılının sonuna gelirken en çok konuşlan konulardan biri de yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı oldu.

Trük lirasında yaşanan değer kaybı, işsizlik ve enflasyon oranları göz önüne getirildiğinde büyük bir asgari ücret zammı bekleyen kişiler, yeni zam ile birlikte biraz olsun nefes almayı hedefliyor. İşçilerin beklentisinin yüksek olduğu 2021 yılı asgari ücretine ilişkin detaylarda belli olmaya başladı.

Asgari ücret 2021’de ne kadar olacak tahmini?

Asgari ücrete yapılan zamların son 5 yıl geneline bakıldığında %20 ile %30 arasında olduğu gözlemlenmektedir. 2020 yılı içerisinde asgari ücret kişiye 2.324 TL olarak verilirken, asgari ücretin brütü ise 2.943 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda aynı oranlarda bir zam yapılması beklenirken, bu zam ile birlikte asgari ücretin 2.789,65 TL’ye çıkması düşünülüyor. Yeni asgari ücretin brüt değerinin ise 3.531,60 TL olması bekleniyor.

Brüt asgari ücret ₺3.531,60

SGK Payı (%14) ₺494,42

İşsizlik primi ( %1) ₺35,32

Gelir vergisi ( %15) ₺450,28

Damga vergisi %07,59 ₺26,80

Agi Hariç Net Asgari ücret ₺2.524,78

Bekar ve çocuksuz çalışan için AGİ Dahil net maaş ₺2.789,65