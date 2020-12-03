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2021 yılında Asgari ücret brüt net ne kadar olacak?

2021 yılı asgari ücreti belirleme çalışmaları 4 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantıyla başlıyor. 2021 yılında asgari ücretin brüt ve net ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler bulunmakta.

03 Aralık 2020 Perşembe 02:14
2021 yılında Asgari ücret brüt net ne kadar olacak?
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2021 yılı itibariyle geçerli olacak asgari ücret belirleme çalışmaları için 4 Aralık Cuma günkü ilk toplantısının intenet üzerinden yapılmasına karar verildi. 7 milyon çalışanı doğrudan etkileneceği yeni asgari ücret belirleme çalışmaları, 4 Aralık’ta gerçekleşecek toplantıyla başlayacak. Pandemi öncesinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile Bakanlık arasında yapılan toplantının ardından işçi ve işverenler ile ayrıca toplanılıyor ve son toplantı Bakanlık’ta gerçekleşiyordu. Ancak pandemi nedeniyle 4 Aralık’taki toplantının intenet ortamında yapılması kararlaştırılırken diğer toplantıların nasıl yapılacağı da ilerleyen günlerde belli olacak.

2021 asgari ücret ne kadar olacak?

2021 yılı asgari ücreti için birçok tahmin bulunuyor. Bu tahminlerden kısaca bahsedelim.

1- Merkez Bankası’nın 2020 enflasyon tahmine göre artış yapılırsa asgari ücret; brüt 2 bin 299 lira 10 kuruş, net 2 bin 605 lira 98 kuruş,

2- Asgari ücret artış oranının geçen yılki gibi yüzde 15 olması halinde asgari ücret; brüt 3 bin 384 lira 45 kuruş, net 2 bin 673 lira 40 kuruş,

3- Merkez Bankası’nın 2020 enflasyon tahminine 3 puanlık refah payı eklenmesi durumunda brüt asgari ücret 3 bin 387 lira 39 kuruş, net 2 bin 675 lira 72 kuruş,

4- Enflasyon tahminine 4 puan refah payı eklenirse asgari ücret; brüt 3 bin 416 lira 82 kuruş, net 2 bin 698 lira 97 kuruş,

5- 5 puan refah payı eklenmesi halinde ise brüt asgari ücret 3 bin 446 lira 25 kuruş, net asgari ücret 2 bin 722 lira 22 kuruş olarak hesaplanacak. 



Son Güncelleme: 03.12.2020 02:14
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Anahtar Kelimeler:
BrütNetAsgari ücretAile çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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