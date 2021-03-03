2021 yılı Şubat ayına ait enflasyon verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan duyuruda Şubat ayı enflasyon rakamlarının belirlendiği bildirildi. Açıklanan verilerde enflasyon rakamları bir önceki aya oranla yüzde 0.91 artış gösterirken Aralık ayına göre yüzde 2.60 yükselme kaydedildiği bildirildi. TÜİK verilende bir önceki yıl Şubat ayına göre artışın yüzde 15.61 olarak yükselme meydana geldiğini bildirdiği açıklamasında yıllık bazda enflasyonun yüzde 12.81'lik bir oranda yükselme kaydettiği ifade edildi.

Verilerde Yİ-ÜFE'nin Aralık ayına göre yüzde 3.92 oranında belirlendiği görülürken geçtiğimiz yıl Şubat ayına göre oranların yüzde 27.09 artış gösterdiği kaydedildi.

Tüketici fiyatları bazında şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 26,96 ile dolmalık biberde yaşanırken en çok ucuzlayan ürün, yüzde 19,04 ile evcil hayvanlar için gıda harcamalarında oldu.

TÜİK verilerine göre, yıllık bazda en düşük artış yüzde 2.87'lik bir rakamla alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleştiği görülürken bir önceki yılın aynı ay oranları karşılaştırılmasında artışın düşük olduğu ana grupların yüzde 6.13 ile eğitim, yüzde 6.31 oranı ile giyim ve yüzde 7.15 ile haberleşme olarak kaydedildiği bildirildi.

Sanayi alanında dört ana sektörün imalat işlemleri yıllık oranda yüzde 29.57 artış gösterirken 2021 yılı Şubat ayı verilende en çok artış gösteren grupların yüzde 3.00 ile sağlık, yüzde 1.32 rakamı ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.