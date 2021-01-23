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2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?

23 Ocak 2021 tarihinde gündeme aktarılan ve halen okurlarımızın merakını uyandıran yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir? haberine dair güncel ayrıntıları öğrenmek için şimdi siz de Ocak 23 Cumartesi günü yayınladığımz haberimize göz atabilirsiniz.

23 Ocak 2021 Cumartesi 00:44
2021 yılı sosyal yardım nakit destekleri nelerdir? Kimler nasıl faydalanabilir?
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Pandemi sürecinin ülkemizde ciddi boyutlara ulaşması ile birlikte ekonomik olarak da birçok vatandaş sıkıntı yaşamaya başladı. Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara destek ödemeleri yapan devletimiz, 2020 yılı itibariyle bu destekleri arttırdı. Yılın başından itibaren başlayan destekler 8’i buldu. Birçok vatandaşa yapılan bu destekler ile insanların rahat bir nefes alması amaçlanıyor. Her ay verilen bu destekler temmuz ayı itibariyle de verilmeye devam ediyor.

277 TL – 1460 TL arası ödeme yapılıyor!

Yeni yılın getirdiği maddi zorlukları aşmak için vatandaşlarına yardım elini uzatan devletimiz, başvuran herkese 277 TL’den başlayan yardım olanakları sağlamaktadır. Bu yardımlar muhtaç kesimdeki vatandaşlara ilaç gibi gelmektedir.

2020 Çeyiz yardımı SGK tarafından ödeniyor!

Yetim kız çocuklarına yapılan destek kampanyası kapsamında bu kızlara evlenmek istemeleri halinde devlet tarafından çeyiz yardımı yapılmaktadır. SGK’ya bağlı bir kurumda çalışırken anne veya babasını kaybeden kız çocuklarına yapılan yardımı SGK yapmaktadır.

Muhtaç engelliye 2020’de 818 TL yardım!

%40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından maddi destek sağlanmaktadır. Bu destekler neticesinde muhtaç engellilerin ihtiyaçlarını gidermesi hedeflenmektedir. SGK güvencesi olmayan engelli vatandaşlara verilen bu aylık 818 TL’dir.

Evde bakım parası 2020’de 1500 TL ödenecek!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım maaşı, evde yaşlı veya engelli kişilere verilen bir maaştır. Yeni zamlanan maaş 1500 TL olarak belirlenmiştir.

Yaşlılık maaşı 2020’de 700 TL ödeniyor!

SGK’ya bağlı bulunmayan ve 65 yaşını geçmiş vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı 2020 yılı itibariyle 700 TL olarak belirlendi. Yaşlılık maaşı almak isteyenler valiliklere ilgili belgeler ile birlikte başvurabilmektedir.

Emekli olmayan sigortalılara

Sigortası olan kişilerin emekliliğine az kala işveren tarafından işten çıkarılması veya bir yerde SGK’lı olarak 4-5 yıl çalışılması halinde SGK tarafından kişiye hakkediş parası ödenmektedir.

716 TL cenaze yardımı 2020 yılında SGK’dan alabilirsiniz!

Daha önce 360 gün sigorta primi yatırmış kişilerin ölmesi halinde verilen cenaze yardımı artık prim yatırmış olma şartı aranmadan verilmektedir. Kişi ölmesi halinde birinci derece yakınları tarafından başvurulması halinde 716 TL olarak alınabilmektedir. Bu yardım SGK tarafın yapılmaktadır.

Doğum izninde anneye en az 6000 TL!

Hamile kadınlar doğumlarından önce ve sonrasında 4 aylık izne ayılma hakkına sahipler. Bu hakkı kullanan kadınlara 4 aylık maaşları devlet tarafından ödenmektedir. En az 6000 TL olarak ödenen doğum izni maaşları Ziraat Bankası aracılığıyla çocuk sahibi anneye ulaştırılmaktadır.

Rapor parası 2020 en çok unutulan para!

Birçok işçi tarafından alınması unutulan paralardan birisi olan rapor parası SGK tarafından ödenmektedir. Rapor alan bir işçinin günlük kazancı işveren tarafından değil SGK tarafından kişiye verilir. Bu parayı almak isteyen kişiler SGK’ya başvurarak bu paraları elde edebilmektedir.

Barınma desteği 2020 eklendi!

2020 yılında son olarak açıklanan yardımlardan birisi de barınma desteği kampanyası oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyurulan barınma desteği ile Bakanlık 10 Bin TL ile 25 Bin TL arasında muhtaç kişilere barınma desteği veriyor. Başvuruları almaya başladığını açıklayan Bakanlık, başvuruları onaylanan kişilere temmuz ayı  itibariyle bu desteği sağlanacağını duyurdu.



Son Güncelleme: 23.01.2021 00:44
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