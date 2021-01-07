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2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?

2021 Memur maaşına ne kadar zam yapıldı? 2021 yılında Emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı? 2021 enflasyon farkı maaşlara ne zaman yatacak? Memur ve Emekli vatandaşlar 2021 yılında maaşlarına ne kadar zam geldiğini merakla araştırıyorlar.

07 Ocak 2021 Perşembe 17:44
2021 Yılı Memur ve emekli maaşlarına yapılan zam belli oldu! Memura ve emekliye ne kadar zam yapıldı?
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2021 Yılında Memur Ve Emeklilere Zam! Maaşlara Ne Kadar Zam Geldi?

Memur ve emekliler maaşlarına ne kadar zam yapıldığını merakla araştırıyor.

2021 yılında yeni maaş ve zam oranları açıklandı. SSK, Bağkur ve memur emeklileri ile beraber çalışan memur için de enflasyon oranları belirlendi. TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı memur ve emekli maaş zam oranları herkes tarafından merakla araştırıyor.

TÜİK Emekli Aylığı Zam Oranını Açıkladı!

  • Memur ve memur emeklilerine yapılan zam oranı yüzde 7,36 olarak belirlenmiştir.
  • İşçi ve Bağkur emeklilerine yapılan zam oranı %8,36 olarak açıklanmıştır.

Enflasyon farkı ise 15 Ocak 2021 tarihinde verilecektir.

Devlet memuru, geçici personel ve sözleşmeli personeller, memur emeklileri 2021 yılındaki zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak 2021 tarihinde alacaktır.



Son Güncelleme: 07.01.2021 17:44
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