2021 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Kaç TL ikramiye yatacak?

2021 yılı emekli ikramiyeleri ne kadar?

Emekli ikramiye ödemeleri bir seferlik;

Emekli vatandaşın kendisine 1100,00 TL

Tek başına emekli aylığı alan duş eşe 825,00 TL

Çocuklarıyla beraber aylık alan dul eşe 550,00 TL, çocuklarına ise 275 TL

Tek başına yetim aylığı alan vatandaşlara 550 TL

İş kazası ya da meslek hastalığı aylığı alan vatandaşlara iş gücü kayıp oranına göre. Yani yüzde 10 raporu bulunuyorsa 110 TL gibi.

İkramiyelerin ödemesi maaş alınan hesaba otomatik olarak yatırılıyor. Bu yüzden ikramiye almak için herhangi bir başvuru yapılması gerekmiyor.

2021 yılı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

İkramiyelerin yatırılma tarihi emekli tahsis numarasının son rakamına bakılarak belirleniyor. Tahsis numarası son rakamı dikkate alınarak yapılacak ödemelerin tarihi şu şekildedir;

Kurban bayramı 2021 yılında 20 Temmuz Salı gününde başlayacak. Geçmiş senelere bakıldığında emekli ikramiyeleri bayramdan bir hafta önce ödenmekteydi. Bu sene de 10 Temmuz 2021’den sonra ikramiye ödemelerinin yapılması bekleniyor.

2021 yılı emekli ikramiyesi sorgulama

Emekli ikramiyeleri intenet üzerinden sorgulanamıyor. Fakat, emekli aylığınızı, emekli aylığınızda kesinti yapılıp yapılmadığı e-Devlet’ten kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. e-Devlet’ten emekli aylığı sorgulama işlemini;