2021 yılı için Pasaport, MTV, Harç ücretleri ve trafik cezalarına zam yapıldı!

2021 yılına kısa bir süre kalan zam açıklamaları da arka arkaya gelmeye başladı. Son yapılan açıklamalara göre 2021 yılında birçok alanda alınan harç ve cezalara zam yapıldı. MTV başta olmak üzere harç ve trafik cezalarına yapılacak zam oranı %9,11 arttı.

Zam oranları kesinleşti

MTV, pasaport harç ücretleri ve trafik cezalarına yapılan zam miktarları belli oldu. 2021 Ocak ayı itibari ile kullanılacak zamlar ile birlikte %9,11 oranında zam yapılacağı açıklandı. Yapılan zamlar sonrasında pasaport harç ücretleri 6 aylık pasaport için 208 TL’den 227 TL’ye, 1 yıllık pasaportlarda 304 TL’den 332 TL’ye, 2 yıllık pasaportlar için 497 TL’den 542 TL’ye ve 3 yıllık pasaportların harç ücretleri ise 705 TL’den 770 TL’ye çıkacak. 25 yaşın altında olan ve eğitim almaya devam öğrenciler için harç ücretleri talep edilmezken, öğrenciler dışında ki herkesten pasaport tipine bakılmaksızın harç ücreti uygulanacak.

2021 trafik cezaları zammı

Trafik cezaları ödenmezse ne olur?

Trafik cezalarına 2021 yılında yapılacak %9,11 zammı sonrasında emniyet kemeri kullanmayanlara yazılan cezalar 132 TL’den 144 TL’ye, araç kullanırken telefonla konuşanlara kesilen cezalar 288 TL’den 314 TL’ye, kırmızı ışık ihlali durumlarında 288 TL’den 314 TL’ye, alkollü araç kullananlara yazılan ilk cezada 1.228 TL’den 1.339 TL’ye, ikinci cezada 1.679 TL’ye çıktı. Polislerin alkol testi yapılması için uyarılarına uymayanlara ise 3.516 TL olarak yazılan ceza 3.836 TL’ye çıkarıldı.

Trafik cezaları Emniyet Genel Müdürlüğü’nden çıkarak kişiye posta yolu ile tebliğ edilir. Tebliğ vatandaşın eline ulaştıktan sonra cezanın ödenmesi gereken resmi süre 30 gündür. Trafik ceza ödemeleri 15 gün içerisinde yapılırsa cezanın %25 indirim uygulanır. Ancak ceza ödemeleri 30 günü geçen vatandaşlar için cezalar her ay bir önceki ayın %5’i oranında faizle katlanarak artar.

Tebliğ edildikten sonra cezayı ödemeyen vatandaşlar için ceza tutarınca haciz uygulanır. Haciz işlemi sayesinde ceza alınmış, borç kapanmış olur.