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2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?

TÜİK, tarafından açıklanan Aralık enflasyon rakamları sonrası konut kiralarına yapılacak olan zam oranları da belli oldu. Peki, son rakamlarla birlikte Ocak ayı zam oranı ne kadar oldu.? Zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?

04 Ocak 2021 Pazartesi 17:01
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2020 enflasyon rakamlarını duyurduktan sonra milyonlarca kiracı ve ev sahibinin merakla beklediği kira zam oranları da belli oldu. Son enflasyon rakamlarına göre ev sahipleri 2021 yılı için konut kiralarına yüzde 12,28 oranında bir artış yapabilecekler.

TÜFE'nin yüzde 12,28 oranında gerçekleşen artışı ile birlikte kiralara uygulanacak olan zam oranlarıyla birlikte ev sahibi ve kiracılar aralarında yapacakları veya yenileyecekleri kira sözleşmesinde en yüksek yüzde 12,28 olarak bir artış yapacaklar.

ZAMLI KİRA BEDELİ NASIL HESAPLANIR?

Kira bedeli hesaplama öneği:

Kira bedeli: 1.000 TL

Kira artış oranı: %12,28

Uygulanacak zam bedeli: 122,8 TL

Yeni zamlı kira bedeli: 1.122,8 TL



Son Güncelleme: 04.01.2021 17:01
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