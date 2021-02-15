2021 yılı için belirlenen ücretsiz izin ödemeleri ne zaman yapılacak? 1420 Türk lirası değerindeki ücret desteği yatırıldı mı?

İŞKUR’un yapmakta olduğu işsizlik ödeneği çerçevesinde yer alan ödemelerden biri, ücretsiz izin ödemesi yapılmaya başlandı. İŞKUR’un vermekte olduğu kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan vatandaşlara geçtiğimiz günlerde; aylık 1 bin 420 Türk lirası değerinde destek verileceği açıklandı. İşverenler tarafından SGK sistemi aracılığı ile yapılmaya başlanan ücretsiz izin başvurularının sonuçlanması ve maaş almaya hak kazananların paralarını alması 8 Mayısıs 2020 tarihinde hayata geçirildi.

Ücretsiz izin desteği 2021 senesi için %21, 56 arttırılacak! Yeni ücret 1 bin 420 Türk lirası…

Ücretsiz izin desteği yani ücretsiz izin maaşlarının ödenmesi 3 aylık bir süre zarfı boyunca devam ettirilecek. Kişinin kayıt olma aşamasında verdiği İBAN numarasına ödemeler otomatik bir şekilde yapılacak. Eğer destek ödemesi belirtilen zaman diliminde yatmazsa kişinin verdiği İBAN no’sunda veya sistemde yaşanan çeşitli arzalar gibi nedenlerden dolayı kaynaklanabilmektedir. PTT ile sorgulama işlemlerinizi yaparak sizin adınıza yatmış olan maaşın alınması mümkündür. Sisteme verdiğiniz İBAN no’sunun doğruluğunu kontrol etmek için İŞKUR sistemlerinden yararlanabilirsiniz. Bunun için e-devlet üzerinden giriş yapıp sonrasında arama paneline “yeni iş arayan üyelik” yazıp ekrana gelecek ilk seçeneğe “uygulamaya git” tıklanmalı ve böylece İŞKUR sistemine giriş işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. İŞKUR sayfasına girdikten sonra en üstte köşeden köşeye yazmakta olan IBAN numarası kısmını göreceksiniz. Buradan IBAN numaranızı güncelleyebilir veyahut buraya tıklayarak sisteme girilen IBAN numarasının size ait olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Yapılacak olan destek maaşları ise önceden belirtildiği gibi, 08 Mayısıs 2020 tarihinde hak kazanan kişilerin hesabına yatırılmaya başlanmıştır.

İŞKUR sisteminden ücretsiz izin maaşı ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili sorgulama işlemleri yapılabilir. E-devlet’ e giriş yaparak arama paneline İŞKUR sorgulama yazılmalı ve sonrasında ekrana gelen sayfadan detaylı bir şekilde sorgulama işlemi yapılabilmektedir. Bu sayfada alacağınız tutarı görebilmektesiniz. Aynı şekilde bu ödemenin ne zaman yapılacağı da sistemde yazmaktadır.

Belirtildiği gibi sistem üzerinden, bireyin hak ettiği tutar gözükmektedir lakin bu tutarın yatırılma işlemi henüz gerçekleşmemiş ise IBAN bilgileriniz ile sistemde yer alan bilgileriniz uyuşmuyordur. Bunun için PTT’den sorgulama işlemi yapmanız ve adınıza yatırılan tutarı kimlik bilgileriniz ile çekebilirsiniz. Veznedara İŞKUR ödemesini çekmek istiyorum demeniz yeterli olacaktır.

Ücretsiz izinlerin başvurusu ay ay yapılmaktadır. Birbirinden farklı işverenler SGK üstünden covid-19 neticesinde ücretsiz izin sayfasından çalışanın başvurusunu yapmaktadır. Ücretsiz izne tâbi tutulan bireyler için ilk üç ay; takip eden ayın 3’üncü gününün akşam saatlerine kadar başvuru işlemlerini tamamlaması gerekmektedir. Bu başvurular işverenler tarafından yapılacaktır bu nedenle çalışanların başvuru ile uğraşmasına gerek yoktur.