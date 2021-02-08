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2021 yılı evden yapılarak para kazandıracak işler

Özellikle pandemi sürecinde pek çok sektör uzaktan yani serbest olarak freelance çalışma biçimine yöneldi. Bu alanda çalışılabilecek pek çok alan bulunduğu gibi freelance çalışmanın bazı olumlu ve olumsuz yanları da bulunuyor.

08 Şubat 2021 Pazartesi 14:25
2021 yılı evden yapılarak para kazandıracak işler
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Pandemi sebebi ile birçok insanın yöneldiği çalışma stili evden yani freelance olarak çalışma oldu. Freelance çalışma biçimin her an her yerden yapılabiliyor olması kişilerin istediği saatte uyanarak, istediği saatte çalışmaya olanak sağlıyor. Ayrıca bu çalışma biçimi ev ortamında çalışmanın konforlu olması nedeniyle çokça tercih ediliyor.

Freelance çalışmanın detayları

Freelance çalışma kelime anlamı olarak serbest çalışma anlamına geliyor Özellikle son yıllarda revaçta olan bu çalışma biçimi yabancı ülkelerde özellikle de ABD’de çok fazla tercih ediliyor. Freelance çalışma ile çalışanlar istedikleri saatte ya da istedikleri mekanda çalışma imkanına sahip oluyorlar. Bu sayede de evde de kafede de ya da her nerdee iseler işlerini yürütebiliyorlar. Freellance çalışmanın olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz tarafları a bulunuyor. Bunlardan ilki ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan bu çalışma sisteminin başlangıçta çok para kazandırmıyor oluşu oluyor. Ayrıca sigorta gibi durumları da bulunmadığından dolayı emeklilik sorun olabiliyor. Son olarak bu çalışma stilinde öz disipline sahip olarak kişilerin ev rahatlığına alışmadan çalışma saatlerine disiplinli biçimde adapte olması gerekiyor.

Freelance bazı siteler

  • Proje Kurdu
  • R10
  • Bionluk
  • net
  • Sadeceon
  • Herişi
  • UzmanKirala
  • Sanalişçi
  • SanalUzman
  • Webly

Dünya çapında bazı freelance çalışan siteler

  • com
  • Designhill
  • Hireable
  • PeoplePerHour
  • Toptal
  • Fiverr
  • Upwork
  • Simply Hired
  • Guru

Freelance yapılabilecek işler neler?

Freelance olarak yapılabilecek olan işlerin başında ilk olarak editörlük yer alıyor. Bunun yanı sıra çevirmenlik, fotoğrafçılık, programcılık, grafik tasarım ve bilişim uzamanı gibi işler de uzaktan yürütülebilecek işler arasında yer alıyor. Bunlardan ilki olan editörlük, intenet siteleri için içerik üretmeye ve metin yazmaya dayanıyor. Belirli kelime aralığına dayanan ve SEO uyumlu içerikler yazarak freelance para kazanmanız mümkün oluyor. Metin yazarlığı konusunda önem verilmesi gereken nokta yazılan içeriğin özgün ve kaliteli olması gibi özellikleri bulundurması olarak karşımıza çıkıyor.

Fotoğrafçılık ve grafik tasarım da freelance olarak yürütülebilen işler arasında yer alıyor. Özellikle nişan-düğün veya ürün fotoğraflarını sipariş alarak evden çalışmalarınız ile yürütebilirsiniz. Grafik tasarımda ise amblem ve logo tasarımı, afiş hazırlama gibi işler de freelance olarak yürütülebilecek işlerden.

Son olarak çevirmenlik ve bilişim uzmanı da freelance çalışmaya uygun meslekler arasında yer alıyor. Özellikle çevirmenlik metinler bazında yapıldığında uzaktan metin çevirmenliği olarak yapılabilmektedir. Yazılımcılık ve bilişim uzmanlığı ise mobil oyun sektörünün gelişimiyle evden yürütülebilen uzaktan site oluşturma veya site düzeni oluşturma gibi dallarda yürütülebilmektedir.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 14:25
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Anahtar Kelimeler:
FreelanceçalışmaEvden
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