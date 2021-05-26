İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?

Çoğu insan dünyanın en zengininin kim olduğunu merak ediyor. Bu doğrultuda dünyanın en zengin insanı araştırılıyor. Peki dünyanın en zengin insanı kim? 2021 yılının en zengini kim? İşte detaylar...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:52
2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
Takip Et:

Dünyanın en zengin insanı kim? 2021 yılının en zengin insanının serveti ne kadar?

Forbes’un haberi kapsamında milyarderlerin yer aldığı liste güncellendi. Listede, bir süredir Elon Musk ve Jeff Bezos arasında mücadele sürüyordu. Lakin ikilinin arasındaki yarışa geriden gelen Fransız moda kralı Benard Anault dahil olarak diğerlerini geride bırakmayı başardı. Başarılı iş adamı Anault, LVMH Group hisselerinin değerlenmesi sonucunda 186,3 milyar dolarlık net gelir ile dünyanın en zengin insanı oldu.

Fransız moda kralı Anault’un serveti, 2020 yılının Mart ayındaki serveti 76 milyar dolar iken pandemi şartlarına rağmen 14 ay içinde 110 milyar dolardan fazla artış göstererek rekor bir sayıya ulaştı. Benard Anault, bilindiği üzere Louis Vuitton Moet Henessy’nin sahibidir.

Benard Anault kimdir?

Benard Anault, 5 Mart 1949 yılında Fransa’nın Roubaix kentinde doğmuştur. Asıl adı Benard Jean Etienne Anault’tur. Anault’un babası iş adamı olan Jean Leon Anault’tur. Benard Anault, lise eğitimini Maxence Van Der Meersch Lisesi’nde tamamlamıştır. Buradaki eğitiminden sonra dünyaca ünlü Ecole Polytechnique üniversitesine giderek orada mühendislik alanında eğitim almıştır. Normalde babasının inşaat şirketini ve orta seviyedeki servetini yöneteceği beklenirken o farklı bir alana yönelmiştir.

Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra babasının olan Ferret-Savinel inşaat şirketinde çalışmaya başlamıştır. Bu şirkette hem mühendis olarak çalışmış hem de şirketi büyütmek için adımlar atmıştır. Uzun bir süre uğraş verdikten sonra babasını ikna etmiş 1976 senesinde şirketin yönelimini değiştirerek emlak alanına yönelmiştir.

Bu amaç uğruna inşaat sektörünün tüm mal varlığını satmış ve elde ettiği 40 milyon Fransız frangı ile emlak sektörüne giriş yapmıştır. Şirket ilerleyen zamanlarda ismini değiştirmiş ve Ferinal adını almıştır. Bu şirket tatil, konaklama hizmetlerine de dahil olarak büyük işlere imza atmıştır. Anault, 1974 senesinde Şirket Geliştirme Departmanı Direktörü pozisyonuna atanmıştır. Bu göreve geçtikten üç sene sonra da CEO olmuştur. 1979 senesinde de babasının yerine geçmiş ve yönetim kurulu başkanı olmuştur.

1981 senesinde sosyalistler iktidara geldiği için Anault, ailesi ile beraber ABD’ye taşınmak zorunda kalmıştır. Benard Anault, burada da ticari zekasını kullanarak önemli işlere girmiştir. Florida eyaletinin Palm Beach şehrinde birbirinden lüks siteler inşa etmiş ve dolayısıyla ABD’de emlak sektöründe önemli bir isim haline gelmiştir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 1983 senesinde Fransız siyasetinde değişiklikler meydana gelmiştir ve iktidarda bulunan sosyalistler daha muhafazakar ekonomik bir anlayışa yönelerek gidişatı değiştirmişlerdir. Bu olaylardan sonra Anault memleketine dönme kararı vermiştir.

Bunlar yaşanırken Boussac Saint-Freres ismindeki tekstil firması iflas etmiştir. Bu olayı duyan Aranult, karlı bir işe girerek Christian Dior’un tasarım ofisini ve dikimhanesini de bünyesinde bulunduran tekstil imparatoru olan bu firmanın ortağı Antonie Benheim ile iş birliği yapmış ve belirlenen kapsamda bir finansman sağlayarak Boussac’ı satın almıştır.

Bu iş toplamda 80 milyon dolara mal olmuştur. Anault, bu işe 15 milyon dolar para yatırmıştır. Geri kalan 65 milyon doları ise Benheim sağlamıştır. Anault, bu şirketi aldıktan sonra şirketin çoğu varlığını satmış lakin zenginlerin gözdesi olan Chriastian Dior’u ve Le Bon Marte alışveriş merkezini satmamış ve 1985 senesinde Dior’un CEO’su olmuştur.

Anault, gün geçtikçe farklı şirketler almış ve son derece önemli bir marka olan Christian Dior’u ve Le Bon Marte alışveriş merkezinin sahibi olmuştur. 1987 senesinde ise Louis Vuitton ile Moet Hennessy birleşmiş ve yeni şirketin adı LVMH olmuştur. Anault, bu şirkete yüklü miktarda hisse yatırmış ve LVMH’nin ilk hissedarı olmuştur. Daha sonra yönetim kurulu başkanı olmuş ve önemli bir büyüme planı yapmıştır. Plan doğrultusunda LVMH, dünyanın en önemli, lüks ürünler satan şirketi haline gelmiştir.

Ardından 1994’de Guerlain, 1996’da Loewe, 1997’de Marc Jacobs, 1997’de Sephora ve 1999’da Thomas Pink isimlerinde önemli firmalar satın almıştır.

Başlarda şirketlere özel yatırımcı sıfatı ile dahil olmuş lakin kısa süre içinde çoğunluk hissedar olarak yönetime geçmiş ve yavaş yavaş Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Christian Dior, Celine, Fendi gibi önemli şirketleri almıştır.

Forbes dergisinin 2011 senesinin Mart ayı raporuna göre 41 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin dördüncü iş insanı olmuştur. 9 Mayıs 2017 senesine göre Anault’un net serveti 54,5 milyar dolardır.

Anault, Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora, Hennesy, Dom Perignon, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Zenith, Moet et Chandon, Guerlain, TAG Heuer gibi çok önemli 60’a yakın markanın sahibidir. Anault 1989 senesinde Carefour’un da azınlık hissedarı olmuştur.  

Kendi ürünlerinin taklidini sattığı gerekçesi ile eBay şirketine dava açmış ve 2008 senesinde 61 milyon dolar tazminat almıştır.

Anault, Fransa başkanı olarak François Hollande’nin seçilmesi sonrasında vergilerde gidilen değişiklikten dolayı Belçika vatandaşlığı olmaya başvurmuştur.

Anault’un kızı Delphine Anault, LVMH’nin başkan yardımcısıdır.

Anault, 2 defa evlenmiştir. İlk eşi Anne Dewavrin ile 1973’de evlenmiş ve bu evliliğinden 1977 senesinde oğlu Antonie Anault olmuştur. Bunun yanı sıra 1975 senesinde Delphine Anault adında bir kızı olmuştur. Bu evliliği 1990 senesinde bitmiştir.

1991 senesinde ise Piyanist Helene Mercier ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise Alexander, Frederick, John isimlerinde 3 tane erkek çocuğu olmuştur.


Son Güncelleme: 26.05.2021 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DünyanınEnZenginİnsanı2021yılızengini
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
TÜİK Mayıs 2021 enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?
e-Devlet 3000 TL ve 5000 TL Esnaf Hibe Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Popüler Haberler

2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
FOX Şef Akademi juri üyeleri kimler?
Kanal D Baht Oyunu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni dizinin yayın tarihi belli oldu
26 Mayıs Yay burcunda Ay tutulması en çok etkilenecek burçlar
Kuruluş Osman 60. bölüm Kanal D canlı izle - 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Kuruluş Osman yeni son bölüm izle
Fortnite 6. sezon ne zaman bitiyor, 7 sezon ne zaman başlayacak? Fortnite 7. sezonda hangi ödüller olacak?
Anneler 153. bölüm izle 26 Mayıs Çarşamba son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Cibuti vizesi kaç günde çıkmaktadır?
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl, alınır mı? Huawei Y5 A101'de satışı başladı
BİM ürünlerinden Kiwi katı meyve sıkacağı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
KKB kredi notu düşük olanlara anında kredi veren bankalar 25 Mayıs 2021 Salı
Kim Milyoner Olmak ister whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu
Star TV Sadakatsiz bu hafta neden yok? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
2021 ve 2022 MEB Eğitim yılı ne zaman başlayacak, okullar ne zaman açılacak?
E-Devlet ile Kredi puanı nasıl öğrenilir? 2021 Ücretsiz kredi risk raporu artık E-devlette!
Beni Bırakma 613.bölüm bölüm izle 26 Mayıs 2021 Çarşamba son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Dolunay burçları ve insanı nasıl etkiler?
Masum 430. bölüm Kanal 7 canlı izle – 26 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Beni Bırakma 614.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
Bugün hangi maçlar var? 26 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Seksenler dizisinin Gamze'si Ecmel İs'in hayat hikayesi!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.