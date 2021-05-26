2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?

Dünyanın en zengin insanı kim? 2021 yılının en zengin insanının serveti ne kadar?

Forbes’un haberi kapsamında milyarderlerin yer aldığı liste güncellendi. Listede, bir süredir Elon Musk ve Jeff Bezos arasında mücadele sürüyordu. Lakin ikilinin arasındaki yarışa geriden gelen Fransız moda kralı Benard Anault dahil olarak diğerlerini geride bırakmayı başardı. Başarılı iş adamı Anault, LVMH Group hisselerinin değerlenmesi sonucunda 186,3 milyar dolarlık net gelir ile dünyanın en zengin insanı oldu.

Fransız moda kralı Anault’un serveti, 2020 yılının Mart ayındaki serveti 76 milyar dolar iken pandemi şartlarına rağmen 14 ay içinde 110 milyar dolardan fazla artış göstererek rekor bir sayıya ulaştı. Benard Anault, bilindiği üzere Louis Vuitton Moet Henessy’nin sahibidir.

Benard Anault kimdir?

Benard Anault, 5 Mart 1949 yılında Fransa’nın Roubaix kentinde doğmuştur. Asıl adı Benard Jean Etienne Anault’tur. Anault’un babası iş adamı olan Jean Leon Anault’tur. Benard Anault, lise eğitimini Maxence Van Der Meersch Lisesi’nde tamamlamıştır. Buradaki eğitiminden sonra dünyaca ünlü Ecole Polytechnique üniversitesine giderek orada mühendislik alanında eğitim almıştır. Normalde babasının inşaat şirketini ve orta seviyedeki servetini yöneteceği beklenirken o farklı bir alana yönelmiştir.

Üniversiteden mezun olduktan hemen sonra babasının olan Ferret-Savinel inşaat şirketinde çalışmaya başlamıştır. Bu şirkette hem mühendis olarak çalışmış hem de şirketi büyütmek için adımlar atmıştır. Uzun bir süre uğraş verdikten sonra babasını ikna etmiş 1976 senesinde şirketin yönelimini değiştirerek emlak alanına yönelmiştir.

Bu amaç uğruna inşaat sektörünün tüm mal varlığını satmış ve elde ettiği 40 milyon Fransız frangı ile emlak sektörüne giriş yapmıştır. Şirket ilerleyen zamanlarda ismini değiştirmiş ve Ferinal adını almıştır. Bu şirket tatil, konaklama hizmetlerine de dahil olarak büyük işlere imza atmıştır. Anault, 1974 senesinde Şirket Geliştirme Departmanı Direktörü pozisyonuna atanmıştır. Bu göreve geçtikten üç sene sonra da CEO olmuştur. 1979 senesinde de babasının yerine geçmiş ve yönetim kurulu başkanı olmuştur.

1981 senesinde sosyalistler iktidara geldiği için Anault, ailesi ile beraber ABD’ye taşınmak zorunda kalmıştır. Benard Anault, burada da ticari zekasını kullanarak önemli işlere girmiştir. Florida eyaletinin Palm Beach şehrinde birbirinden lüks siteler inşa etmiş ve dolayısıyla ABD’de emlak sektöründe önemli bir isim haline gelmiştir. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 1983 senesinde Fransız siyasetinde değişiklikler meydana gelmiştir ve iktidarda bulunan sosyalistler daha muhafazakar ekonomik bir anlayışa yönelerek gidişatı değiştirmişlerdir. Bu olaylardan sonra Anault memleketine dönme kararı vermiştir.

Bunlar yaşanırken Boussac Saint-Freres ismindeki tekstil firması iflas etmiştir. Bu olayı duyan Aranult, karlı bir işe girerek Christian Dior’un tasarım ofisini ve dikimhanesini de bünyesinde bulunduran tekstil imparatoru olan bu firmanın ortağı Antonie Benheim ile iş birliği yapmış ve belirlenen kapsamda bir finansman sağlayarak Boussac’ı satın almıştır.

Bu iş toplamda 80 milyon dolara mal olmuştur. Anault, bu işe 15 milyon dolar para yatırmıştır. Geri kalan 65 milyon doları ise Benheim sağlamıştır. Anault, bu şirketi aldıktan sonra şirketin çoğu varlığını satmış lakin zenginlerin gözdesi olan Chriastian Dior’u ve Le Bon Marte alışveriş merkezini satmamış ve 1985 senesinde Dior’un CEO’su olmuştur.

Anault, gün geçtikçe farklı şirketler almış ve son derece önemli bir marka olan Christian Dior’u ve Le Bon Marte alışveriş merkezinin sahibi olmuştur. 1987 senesinde ise Louis Vuitton ile Moet Hennessy birleşmiş ve yeni şirketin adı LVMH olmuştur. Anault, bu şirkete yüklü miktarda hisse yatırmış ve LVMH’nin ilk hissedarı olmuştur. Daha sonra yönetim kurulu başkanı olmuş ve önemli bir büyüme planı yapmıştır. Plan doğrultusunda LVMH, dünyanın en önemli, lüks ürünler satan şirketi haline gelmiştir.

Ardından 1994’de Guerlain, 1996’da Loewe, 1997’de Marc Jacobs, 1997’de Sephora ve 1999’da Thomas Pink isimlerinde önemli firmalar satın almıştır.

Başlarda şirketlere özel yatırımcı sıfatı ile dahil olmuş lakin kısa süre içinde çoğunluk hissedar olarak yönetime geçmiş ve yavaş yavaş Givenchy, Christian Lacroix, Kenzo, Christian Dior, Celine, Fendi gibi önemli şirketleri almıştır.

Forbes dergisinin 2011 senesinin Mart ayı raporuna göre 41 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin dördüncü iş insanı olmuştur. 9 Mayıs 2017 senesine göre Anault’un net serveti 54,5 milyar dolardır.

Anault, Christian Dior, Louis Vuitton, Sephora, Hennesy, Dom Perignon, Fendi, Donna Karan, Givenchy, Zenith, Moet et Chandon, Guerlain, TAG Heuer gibi çok önemli 60’a yakın markanın sahibidir. Anault 1989 senesinde Carefour’un da azınlık hissedarı olmuştur.

Kendi ürünlerinin taklidini sattığı gerekçesi ile eBay şirketine dava açmış ve 2008 senesinde 61 milyon dolar tazminat almıştır.

Anault, Fransa başkanı olarak François Hollande’nin seçilmesi sonrasında vergilerde gidilen değişiklikten dolayı Belçika vatandaşlığı olmaya başvurmuştur.

Anault’un kızı Delphine Anault, LVMH’nin başkan yardımcısıdır.

Anault, 2 defa evlenmiştir. İlk eşi Anne Dewavrin ile 1973’de evlenmiş ve bu evliliğinden 1977 senesinde oğlu Antonie Anault olmuştur. Bunun yanı sıra 1975 senesinde Delphine Anault adında bir kızı olmuştur. Bu evliliği 1990 senesinde bitmiştir.

1991 senesinde ise Piyanist Helene Mercier ile evlenmiştir. Bu evliliğinden ise Alexander, Frederick, John isimlerinde 3 tane erkek çocuğu olmuştur.