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2021 yılı doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım parasında istenilen belgeler

2021 yılı doğum yardım parası ne kadar? Çocuk yardımı nasıl alınıyor? Doğum yardımı için hangi şartlar isteniyor? Doğum yardımı almak için istenilen evraklar neler? Bu soruların bütün cevaplarını sizler için haberimizde topladık!

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:29
2021 yılı doğum yardım ücreti ne kadar? Doğum yardım parasında istenilen belgeler
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Ülkemizde doğum yardım parası, devletin doğum yapan kadınlara karşılıksız olarak 15 Mayısıs 2015’ten itibaren verdiği yardımdır. Bu tarihten önce doğum yapanlara geriye dönük olarak herhangi bir doğum yardım parası ödenmiyor. Yeni doğan çocuk yardım parası çalışsın ya da çalışmasın bütün doğum yapan kadınları kapsıyor. 2021 yılında asgari ücrete yapılan %21,56 oranında ki zam ile asgari ücret net 2.825,9 TL oldu. Bu zam ile birlikte 2021 yılında yapılacak doğum yardım desteğine de zam geldi.

2021 yılı doğum yardım ücreti ne kadar?

  • 1. çocuk doğumu için ödenecek ücret 300 TL.
  • 2. çocuk doğumu için ödenecek ücret 400 TL.
  • 3. çocuk  doğumu için ödenecek ücret 600 TL.
  • Daha çok doğan çocuk için ödenecek miktar bu ücretlerin üstüne eklenerek belirleniyor.

Doğum yardım parası almak için şartlar neler?              

  • Doğum yardım parasını devlet sadece annelere verir, özel durumların haricinde babalara bir ödeme söz konusu değildir.
  • Doğum yardım parasını yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da Mavi Kart sahibi olup doğum yapan anneler alabilir.
  • Doğum yardım parasını almak isteyen anneler bizzat başvuru yapmalılar.
  • Doğum yardım parasını almak isteyen kadınlar sigortalı olarak çalışmalılar. Eğer kendileri çalışmıyorlarsa eşleri sigortalı olarak çalışıyor olmalılar.
  • Bu yardım, 15 Mayısıs 2015’ten itibaren canlı bebek doğurmuş anneler için geçerlidir. Ölü olarak doğum yapan anneler hiçbir para yardımı alamazlar.
  • Yardıma başvuru yapmadan önce yeni doğan bebeğin T.C kimlik belgesinin çıkartılmış olması gerekmektedir.
  • Devletin verdiği bu yardım, emekli sandığına bağlı sigortalı olan kadınlarda geçerli değil.
  • Doğum yapmadan hamile iken doğum yardımı için başvuru yapılamaz. Başvuru sadece doğum canlı olarak gerçekleştikten sonra yapılır.

Doğum yardım parası için başvuru yapılacak yerler

Doğum yardım parası için Sosyal Hizmet Merkezleri’ne ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurmak gerekiyor.  Yurt dışında yaşamakta olan T.C vatandaşları ise başvurularını Büyükelçilik ya da Konsolosluğa yapabilirler.

Doğum yardım parasında istenilen belgeler nelerdir?

Doğum yardım desteği için istenilen belgeler devlet tarafından kontrol sağlanması için isteniyor. İstenilen evraklar şu şekildedir:

  • Yeni doğmuş bebeğin T.C kimlik kartı
  • Doğum yapan annenin T.C kimlik kartı (Anne doğum esnasında vefat etmiş ise babanın T.C kimlik kartı)
  • İlgili kurumlara yapılan Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi

Doğum yapan kişi, yukarıda ki belgeler ile Sosyal Hizmet Merkezleri’ne veya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvurularını yapabilirler.

Doğum yardımı sorgulaması nasıl yapılıyor?

Anne adayları, doğum yardım sorgulamalarını üç ayrı şekilde yapabilirler. Bunlardan birincisi e-Devlet aracılığı ile sorgulamaktır. E-Devlet aracılığı ile sorgulama yapmak için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi sitesi üzerinden “Doğum Yardımı Başvuru Sorgulama” seçeneğine basarak kimlik doğrulama işleminin yapılması gerekiyor. İkinci sorgulama şekli; 183 ya da 144 numaralı çağrı merkezini aramaktır. Doğum yapacak anneler bu numaraları arayarak doğum yardımı parasından yararlanıp yararlanamayacaklarını öğrenebilirler. Üçüncü sorgulama şekli ise; anne adaylarının yakınlarındaki PTT şubesine gidip sorgulama işlemini yapmasıdır.

Doğum yardım parası ne zaman yatırılır?

Devlet doğum yardım parasını nakit şeklinde yapar. Yardım parasının ödemeleri, Doğum Yardımı Sistemine (DYS) işlendiği zaman anne PTT şubelerinden parayı çekebilir. Yardım parası, doğum yapan annenin hesabına ayın 25.de yatırılır. Yardım parası yalnızca bir defa yatırılır, her ay yapılan bir ödeme değildir. Annenin Ziraat Bankası’nda hesabı bulunuyorsa para ilk önce o hesaba yatar. Eğer Ziraat Bankası’nda hesabı bulunmuyorsa, ikamet edilen bölgeye en yakın PTT şubesine yatar.

 

Doğum yardım parası ne gibi özel durumlarda temin ediliyor?

Devlet, bazı özel durumlarda doğum yardım parasını pek çok aileye yapar. Öneğin: 15 Mayısıs 2015’ten önce bir kişi bir çocuğu evlat edinmiş ise doğum yardım parası için talepte bulunabilir. Evlat edinmeden önce çocuk için doğum yardımı parası alınmamışa, evlat edinen aile evlat edindikleri çocuk için doğum yardımı parası talebinde bulunabilirler. Ancak, evlat edinilen çocuk için önceden doğum yardımı parası ödenmişse devlet ikinci kez ödemede bulunmaz. Yabancı uyruklu bir kişi ile evlilik durumu varsa ya da anne vefat etmiş ise devlet doğum yardımı parasını karşılar. Baba T.C vatandaşıysa ya da anne vefat etmiş ise gerekli işlemler T.C vatandaşı olan babanın üzerinden gerçekleştirilir.

Boşanma söz konusu olduğunda doğum yardım parası nereye yatırılır?

Boşanma gibi durumlarda doğum yardım parası desteği değişiklik gösteriyor. Boşanan ve yeni evlilik yapan bir kadının eski eşinden 2 çocuğu bulunuyorsa ve yeni eşinden hamile ise dünyaya gelecek yeni bebek 3. çocuk olarak kabul edilir ve devlet anneye 600 TL yardımda bulunur.

Eşinden boşanan ve yeniden evlenen bir erkeğin boşandığı eşinden 2 çocuğu bulunuyorsa ve şimdiki eşi kendisinden hamile ise dünyaya gelecek bebek 1. çocuk olarak kabul edilir ve devlet 300 TL yardımda bulunur. Ancak, yeni doğum yapacak olan anne T.C vatandaşı ya da Mavi kart sahibi değil ise işlemler baba üzerinden yapılacaktır. Bu yüzden babanın önceki evliliğinden olan çocuklar da ödeme sıralamasına alınacağı için devlet 600 TL yardımda bulunur.



Son Güncelleme: 22.02.2021 00:29
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DoğumYardımParaşartlar
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