2021 yılı bedelli ve dövizle askerlik ücretleri ne kadar oldu? Kimler ne kadar ücret ödeyecek?

2021 Yılı Bedelli Ve Dövizle Askerlik Ücretleri Ne Kadar? Ücretler Açıklandı Mı?

2021 yılında askerliğini bedelli ve dövizle yapacak kişilerin başvurularının tamamlanmasının ardından herkes ne kadar ücret ödeyeceğini merakla araştırmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bedelli askerlik yerlerinin ve celp tarihlerinin açıklanmasının ardından bedelli askerlik ücretlerinin ne kadar olduğu da belli oldu. 2020 yılında 37 bin 70 lira olan bedelli askerlik ücretleri ilk 6 ay içinde 2 bin 718 lira zam aldı. Döviz kurlarındaki iniş ve çıkışlardan dolayı dövizle askerlik yapacaklara da indirim yapıldı.

2021 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar?

2021 yılında bedelli askerlik yapacak vatandaşlar ne kadar ücret ödeyeceklerini merakla araştırıyorlar.

2021 yılının ilk 6 ayında askere gidecek kişilerin 39 bin 788 lira ödeme yapması gerekecek. Geçtiğimiz yıldaki bedelli askerlik ücretlerinin üstüne 2 bin 718 TL zam gelen bu ücret sadece 2021 yılının ilk 6 ayında askere gidecek kişilerin ödeyeceği ücrettir.

2021 Yılı Dövizle Askerlik Ücreti Ne Kadar?

2021 yılında dövizle askerlik yapacak vatandaşlar ne kadar ücret ödeyeceklerini merakla araştırıyorlar.

2021 yılında dövizle askerlik görevini yerine getirecek vatandaşlar, 2020 yılının son 6 ayındaiçin 5 bin 563 Euro ücret ödüyorlardı. Ancak 2021 yılında döviz kurlarında yaşanan değişiklikten dolayı dövizle askerlik ücretinde de düşüş yaşandı. 2021 yılında dövizle askerlik yapacak vatandaşlar 4 bin 402 Euro ücret ödeyerek askerlik görevlerini yerine getirebilecekler.

Bedelli Askerlik Ödemeleri Nereye Yapılır?

Askerlik görevlerini bedelli olarak yerine getirecek olan vatandaşlar 2021 yılında bu ücretlerin nereye yatırılacağını merakla araştırıyorlar.

Bedelli askerlik ücretini yatırmak isteyen vatandaşlar, anlaşmalı bankalar ve PTT üzerinden bu ücretlerini yatırabilecekler. Ancak bu ücretin yatırılması için başvuru yapılması gerekiyor.

Bedelli askerlik için Vakıfbank, Ziraat Bankası ya da Halk Bankasına ücret yatırılabiliyor. Bu bankalar dışında da PTT şubelerine ücret yatırabilmek mümkündür.