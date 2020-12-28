2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komitesinin son toplantısının yapılmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021'de geçerli olan asgari ücreti duyurdu. Açıklanan asgari ücret sonrası milyonlar yeni gelen zam miktarını merak etmeye başladı.

Bakan Selçuk, 2021 yılında asgari ücretin %21,56 artış ile 500 Türk Lirası artırılacağını, toplam tutarın 3. 577,50 Türk Lirası olarak belirlendiğini, net tutarın 2.825,90 Türk Lirası olduğunu duyurdu. Bu zam ile birlikte bekar işçi için net asgari ücret 2.825,90 Türk Lirası, üç çocuklu evli bir işçinin asgari ücreti ise 3.013,72 Türk Lirası oldu.

TÜİK tarafından sunulan asgari ücret teklifi 2.792,10 Türk Lirasıydı.

2021 AGİ miktarları ne kadar oldu?

2021 tarihi itibariyle uygulanacak olan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) tutarları şu şekilde belirlendi.

Bekar 268,31 Türk Lirası

Evli, eşi çalışmayan 321,97 Türk Lirası

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 Türk Lirası

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,47 Türk Lirası

Evli, eşi çalışmayan, 3-4-5 çocuklu 456,12 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan 268,31 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402,47 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30 Türk Lirası

Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456,12 Türk Lirası

Kıdem tazminatı tutarı, işsizlik maaşları, anne ve askeri borçlanma tutarları, GSS sigorta primleri, emekli aylıkları ve engelli aylıkları aşağıda yer aldığı gibi yüzde 21.56 oran ile artış göstermiş oldu.

Artış gösterenler 2020 tutarları 2021 tutarlar Kıdem tazminatı tavanı 7.117.17 Türk Lirası 8.651.62 Türk Lirası İşsizlik maaşı 1.168.27 Türk Lirası 1.420.14 Türk Lirası İşsizlik maaşı 1.389.37 Türk Lirası 1.688.91 Türk Lirası İşsizlik maaşı 2.336.53 Türk Lirası 2.840.28 Türk Lirası Doğum ve askerlik borçlanması (en düşük) 31.49 Türk Lirası 38.15 Türk Lirası Doğum ve askerlik borçlanması (en yüksek) 235.44 Türk Lirası 286.20 Türk Lirası GSS (genel sağlık sigortası primi) 88.29 Türk Lirası 107.32 Türk Lirası Yaşlılık aylığı 711.50 Türk Lirası 864.89 Türk Lirası Engelli aylığı 851.95 Türk Lirası 1.035.63 Türk Lirası

2020 yılında asgari ücret tutarı

Asgari ücret, bekar çalışanlar için aylık brüt 2.943 Türk Lirası, tüm vergilerin ve kesintilerin düşülmesiyle net 2.324,71 Türk Lirası olarak verilmekteydi. Apartmanda görevli olanlar içinse normal çalışanlardan farklı olarak gelir ve damga vergisi kesilmediğinden net 2.501,55 Türk Lirası olarak hesap edilmişti.

2020 yılında AGİ ne kadardı?

2020 yılında çalışanların aldıkları AGİ miktarı şu şekildeydi: