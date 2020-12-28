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2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu

2021 yılında yürürlüğe girecek olan asgari ücret miktarı ve AGİ miktarı netlik kazandı. Asgari ücret komisyonunun son gerçekleştirmiş olduğu toplantıdan sonra asgari ücret netlik kazandı. Milyonları ilgilendiren bu haberin açıklanmasının ardından, asgari ücret ülke genelinde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:25
2021 yılı asgari ücret ve AGİ miktarları belli oldu
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Asgari Ücret Tespit Komitesinin son toplantısının yapılmasından sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2021'de geçerli olan asgari ücreti duyurdu. Açıklanan asgari ücret sonrası milyonlar yeni gelen zam miktarını merak etmeye başladı.

Bakan Selçuk, 2021 yılında asgari ücretin %21,56 artış ile 500 Türk Lirası artırılacağını, toplam tutarın 3. 577,50 Türk Lirası olarak belirlendiğini, net tutarın 2.825,90 Türk Lirası olduğunu duyurdu. Bu zam ile birlikte bekar işçi için net asgari ücret 2.825,90 Türk Lirası, üç çocuklu evli bir işçinin asgari ücreti ise 3.013,72 Türk Lirası oldu.

TÜİK tarafından sunulan asgari ücret teklifi 2.792,10 Türk Lirasıydı.

2021 AGİ miktarları ne kadar oldu?

2021 tarihi itibariyle uygulanacak olan AGİ (Asgari Geçim İndirimi) tutarları şu şekilde belirlendi.

  • Bekar 268,31 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan 321,97 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 362,22 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 402,47 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 3-4-5 çocuklu 456,12 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan 268,31 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 308,55 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 348,80 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 402,47 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 429,30 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 456,12 Türk Lirası

Kıdem tazminatı tutarı, işsizlik maaşları, anne ve askeri borçlanma tutarları, GSS sigorta primleri, emekli aylıkları ve engelli aylıkları aşağıda yer aldığı gibi yüzde 21.56 oran ile artış göstermiş oldu.

Artış gösterenler

2020 tutarları

2021 tutarlar

Kıdem tazminatı tavanı

7.117.17 Türk Lirası

8.651.62 Türk Lirası

İşsizlik maaşı

1.168.27 Türk Lirası

1.420.14 Türk Lirası

İşsizlik maaşı

1.389.37 Türk Lirası

1.688.91 Türk Lirası

İşsizlik maaşı

2.336.53 Türk Lirası

2.840.28 Türk Lirası

Doğum ve askerlik borçlanması (en düşük)

31.49 Türk Lirası

38.15 Türk Lirası

Doğum ve askerlik borçlanması (en yüksek)

235.44 Türk Lirası

286.20 Türk Lirası

GSS (genel sağlık sigortası primi)

88.29 Türk Lirası

107.32 Türk Lirası

Yaşlılık aylığı

711.50 Türk Lirası

864.89 Türk Lirası

Engelli aylığı

851.95 Türk Lirası

1.035.63 Türk Lirası

 

2020 yılında asgari ücret tutarı

Asgari ücret, bekar çalışanlar için aylık brüt 2.943 Türk Lirası, tüm vergilerin ve kesintilerin düşülmesiyle net 2.324,71 Türk Lirası olarak verilmekteydi. Apartmanda görevli olanlar içinse normal çalışanlardan farklı olarak gelir ve damga vergisi kesilmediğinden net 2.501,55 Türk Lirası olarak hesap edilmişti.

2020 yılında AGİ ne kadardı?

2020 yılında çalışanların aldıkları AGİ miktarı şu şekildeydi:

  • Bekar 220,68 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan 264,82 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan 220,68 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 Türk Lirası
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 Türk Lirası

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 21:25
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Anahtar Kelimeler:
AGİAsgariücret2021
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