2021 yılı asgari ücret toplantı tarihleri

Türkiye’de asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaş 2021 senesinde ne kadar asgari ücret verileceğinin belirlenmesine dair görüşmelerin ne zaman yapılacağını merak ediyorlar. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya bakıldığında 2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücrete yönelik görüşmelerdeki ilk toplantının 4 Aralık tarihinde yapılacağı bildirildi.

Asgari ücretle ilgili merak edilenler

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç tarafından yapılan habere bakıldığında, Asgari ücret 2016 senesinde yüzde 30, 2017’de yüzde 7.9, 2018’de yüzde 14.2, 2019’da yüzde 26.1 ve 2020’de ise yüzde 15 oranında artış gösterdi. TÜFE kapsamında ise senelik bazda 2015’te yüzde 8.81, 2016’da yüzde 8.53, 2017’de yüzde 11.92, 2018’de yüzde 20.30, 2019 yılında da yüzde 11.84 oranında yükseldi.

Önceki senelerdeki orta vadeli programlar kapsamında ücret artışlarının geçmiş enflasyona göre yapılmayacağı aktarıldı. 2020-2022 senelerini bünyesine alan OVP bünyesinde fiyat istikrarını sağlamak adına alınacak önlemler bünyesinde, ücretlerde geçmiş enflasyon yerine programdaki enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapılacağı aktarıldı. Bu sene yayımlanan OVP’de ise yönetilen fiyatlar ve vergi düzenlemelerinin geçmiş enflasyona endeksleme davranışının azaltılmasına yardımcı olacak şekilde tespit edileceği bildirildi.

2021 senesi enflasyon beklentisi

2020 senesinde OVP bünyesinde enflasyon tahmini yüzde 10.5, 2021 senesi beklentisi ise yüzde 8.0 olarak belirlenmiştir. OVP sonrası açıklanan Merkez Bankası 4. Enflasyon Raporu kapsamında ise 2020 senesi enflasyon tahmini yüzde 12.1 ve 2021 beklentisi de yüzde 9.4 olarak belirtildi.

2021’de memur maaşlarına ve kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 3+3 oranında artış yapılacak. Enflasyonun bu oranların üstünde olması halinde de aradaki fark maaşlara eklenecek.

2021 asgari ücret tahminleri

OVP’deki 2021 enflasyon hedefine göre brüt asgari ücret 3.178 TL, net asgari ücret ise 2.510 TL olacak.

Merkez Bankası’nın 2021 enflasyon hedefine göre asgari ücret brüt 3.220 TL, net asgari ücret ise 2.542 TL olacak. 2021 hedefine refah payının eklenmesi halinde brüt asgari ücret 3.308 TL ve net asgari ücret ise 2.612 TL olacak. 2020 tahminine refah payı eklendiğinde ise brüt 3.384 TL ve ne ise 2.673 TL olarak görülecektir.

AGİ 2021 ne kadar olacak?

2021 senesindeki AGİ’nin belirlenebilmesi için öncelikle asgari ücretin belirlenmesi gerekmektedir. Güncel kullanılan AGİ tutarları aşağıdaki kısımda yer aldığı gibidir.