2021 yıl emekli maaşı promosyonları ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Kamu ve özel bankaların emekli vatandaşlara sunduğu maaş promosyonu ile başlattıkları çalışmalar son günlerde hız kazanmaya başladı. Emekli vatandaşların yanı sıra, dul ve yetimlerinde faydalanabildiği promosyon fırsatlarından 3 yıllık taahhüt süresini dolduran kişiler ikinci promosyonunu almaya hak kazanıyorlar.

İşte, bankaların emeklilere sunduğu bazı kampanyalar:

AKBANK

FİBABANK

HALKBANK

DENİZBANK

İŞ BANKASI

QNB FİNANSBANK

GARANTİ BBVA

ING

ŞEKERBANK

TEB

VAKIFBANK

YAPI KREDİ

ZİRAAT BANKASI

Yeni emeklilerin de promosyon imkanından yararlanabildiği kampanyalarda ise bankalar emeklinin maaşlarına göre taban ödeme olarak 500-625-750 TL olan promosyon bedeli çıkarırken özel bankalar yaptıkları kampanyalarla bu miktarı 1.75 TL'ye kadar yükseltti. Kimi bankalarda hiçbir ek koşul aranmazken bazı bankalarda maaş taşıma veya ek ürün kullanma koşulları ile promosyon bedelleri yükseltiliyor.: 30 Nisan tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 850, 1.050, 1.250 TL, *: Emekli maaşı tutarına göre 500, 625, 750 TL, *: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL, *: Emekli maaşı tutarına göre 675, 850, 1.000 TL, *: 750, 875, 1.000 TL, *: 30 Nisan'a kadar maaşını taşıyan emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 TL, *: Emekli maaşı bedeline göre 1.000, 1.250, 1.500 TL, ayrıca arkadaşını getiren emeklilere her bir kişi için 150 TL, *: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. *: Emekli maaşını getiren emeklilere 800, 1.200, 1.500 TL, ayrıca 1.500 TL tutarında kart alışverişinde de 200 TL bonus, *: Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 850, 1.050, 1.250 lira. *: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL, *: Emekli maaşına taşıyan tüm emeklilere 1.200, 1.500, 1.750 TL, *: Emekli maaşı bedeline göre 500, 625, 750 TL..