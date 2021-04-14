2021 yıl emekli maaşı promosyonları ne kadar? Bankalar ne kadar promosyon veriyor?

Kamu ve özel bankaların emekli vatandaşlara sunduğu maaş promosyonu ile başlattıkları çalışmalar son günlerde hız kazanmaya başladı. Emekli vatandaşların yanı sıra, dul ve yetimlerinde faydalanabildiği promosyon fırsatlarından 3 yıllık taahhüt süresini dolduran kişiler ikinci promosyonunu almaya hak kazanıyorlar.
İşte, bankaların emeklilere sunduğu bazı kampanyalar:*
AKBANK: 30 Nisan tarihine kadar maaşını taşıyan emeklilere 850, 1.050, 1.250 TL, *
FİBABANK: Emekli maaşı tutarına göre 500, 625, 750 TL, *
HALKBANK: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL, *
DENİZBANK: Emekli maaşı tutarına göre 675, 850, 1.000 TL, *
İŞ BANKASI: 750, 875, 1.000 TL, *
QNB FİNANSBANK: 30 Nisan'a kadar maaşını taşıyan emeklilere 1.000, 1.300, 1.600 TL, *
GARANTİ BBVA: Emekli maaşı bedeline göre 1.000, 1.250, 1.500 TL, ayrıca arkadaşını getiren emeklilere her bir kişi için 150 TL, *
ING: Ek koşul olmadan maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. *
ŞEKERBANK: Emekli maaşını getiren emeklilere 800, 1.200, 1.500 TL, ayrıca 1.500 TL tutarında kart alışverişinde de 200 TL bonus, *
TEB: Maaşını taşıyanlara ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 850, 1.050, 1.250 lira. *
VAKIFBANK: Emekli maaşına göre 500, 625, 750 TL, *
YAPI KREDİ: Emekli maaşına taşıyan tüm emeklilere 1.200, 1.500, 1.750 TL, *
ZİRAAT BANKASI: Emekli maaşı bedeline göre 500, 625, 750 TL..
Son Güncelleme: 14.04.2021 10:58