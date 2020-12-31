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2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?

Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücretin açıklanmasının ardından 2021 yılında verilecek olan yaşlılık aylığı belli oldu. 2021 senesinde yaşlılık maaşının ne kadar olduğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Aralık 2020 Perşembe 18:21
2021 yaşlı aylığı (65 yaş maaşı ) ne kadar zam geldi, ne kadar oldu? Ocak 2021 65 yaş maaşı ne kadar verilecek?
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2021 senesinde uygulanacak olan asgari ücretin belirlenmesinin sonrasında birçok yurttaşı ilgilendiren yaşlılık aylığının yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu oldu.

2021 Yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

65 yaş üstü yaş üstü bakıma muhtaç kişilere verilen yaşlılık aylığı, 2021 Ocak ayında zamlı olarak yaşlılık aylığı alan kişilerin hesaplarına ödenecek. 2021 senesinde verilecek olan zamlı yaşlılık aylığı 711,5 TL’den 864,89 TL’ye çıktı. Engelli kişilere ödenen maaşsa 851,95 TL’den 1.035,63 TL’ye çıktı.

Yaşlılık aylığının ödeme tarihi ise maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamına göre değişmektedir. Önek olarak doğum tarihinin son rakamı 0-5 arasında olanlar yaşlılık aylığı her ayın 5. günü alabilir. Doğum tarihlerinin son rakamına göre yaşlılık maaşı şu tarihlerde ödenecek;

-Doğum tarihinin son rakamı 0 ile 5 olan kişilere her ayın 5.günü.

-Doğum tarihinin son rakamı 1 ile6 olan kişilere her ayın 6.günü.

-Doğum tarihinin son rakamı 2 ile 7 olan kişilere her ayın 7.günü.

-Doğum tarihinin son rakamı 3 ile 8 olan kişilere her ayın 8.günü.

-Doğum tarihinin son rakamı 4 ile 9 olan kişilere her ayın 9.günü.

2021 Yaşlılık aylığı nereye yatacak?

Yaşlılık maaşları ödemelerinde yoğunluğu engellemek için ödeme günleri kişiye göre değişiklik göstermektedir. Yaşlılık maaşı alanlar PTT şubelerinden maaşlarını çekebilirler.



Son Güncelleme: 31.12.2020 18:21
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Anahtar Kelimeler:
Yaşlılık AylığıYaşlılık Maaşı
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