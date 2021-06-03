İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

2021 Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

TBMM’nde onaylanan vergi cezalarını, sigorta primlerini dahil eden ve bazı alacakların tekrar düzenlenmesiyle bazı kanunların değiştirilmesiyle alakalı kanun teklifiyle alakalı detaylar merak edilmekte. Peki vergi borcu yapılandırması ne zaman başlar?

03 Haziran 2021 Perşembe 20:26
2021 Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Takip Et:

Birçok insan vergi borcu yapılandırma zamanını merak etmekte. Bazı alacakların tekrar yapılandırılmasına yönelik kanun önerisi TBMM’de onaylandı.

Hangi borçlar düzenlenecek?

Onaylanan yasaya ilişkin, Vergi Usul Kanununda gerçekleşen değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB, bazı borçları düzenleyecek.

Hangi vergi borçları bu durumun dışında kalacak?

Düzenleyici ve denetleyici yerlerce gönderilen idari para cezaları, pandemi kapsamında verilen idari para cezalarıyla tütün ve tütün ürünleri kullanımı kaynaklı idari cezalar hariç olacak

Ne zaman başlar?

Şimdilik kesin bir tarih bilgisi yer almamakla beraber başvurulara start verilecek tarihin yakın zamanda duyurulacağı düşünülüyor.

Ödemeler nasıl olacak?

Düzenlemeden yararlanacaklar, ödemelerini 6,9,12ve 18 aylık taksitler şeklinde yatırabilecekler. Karşılıksız olan çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını verilen zamanda yatıramadıkları amacıyla TBBRM’ne haberdar edilenlerin ve kredi müşterilerinin verilen şartları halletmesi durumunda geçmiş ödemeleriyle alakalı olumsuz durumlar, olacak düzenlemede dikkate alınmayacaklar.


Son Güncelleme: 03.06.2021 20:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vergi BorcuTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ve restoran fiyatları
Çamlıca Kulesi'ndeki kafe ve restoran fiyatları
Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı
Sodexo geçen marketler sorgulama ekranı
2021 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralara Haziran ayında ne kadar zam yapılacak?
2021 Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu? Kiralara Haziran ayında ne kadar zam yapılacak?
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
KÇÖ yattı mı? KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
İŞKUR maaş ödemeleri hesaplara ne zaman yatar 2021? İŞKUR ile işe girenlerin maaşı ne zaman hesaplara yatar?
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?
Esnafa 5 bin ve 3 bin TL esnaf hibe ödemesi ne zaman yatacak?

Popüler Haberler

Hangi kurumlar kira yardımı yapmaktadır? Haziran 2021 Kira yardımı şartları ve miktarı ne kadardır?
Bir Zamanlar Çukurova 99. bölüm izle tek parça! Bir Zamanlar Çukurova son bölüm kesintisiz izle!
Akrep 24. bölüm izle tek parça! Akrep son bölüm kesintisiz izle!
Camdaki Kız 8. bölüm izle tek parça! Camdaki Kız son bölüm izle!
Bir Zamanlar Kıbrıs canlı izle! TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 9.bölüm tek parça izle!
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm fragman izle - Bir Zamanlar Kıbrıs 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 62. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı izle! Camdaki Kız 9. Bölüm fragmanı izle
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı izle - Sadakatsiz 8 Haziran 2021 Çarşamba özeti
Gardiyan kimdir ne iş yapar?2021 Gardiyan ve infaz koruma memuru nöbetleri nasıl oluyor?
Hayvan genetik koruma devlet desteklemeleri 2021
Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ve şartları
FOX TV Son Yaz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Taşeron işçi asgari ücret ve enflasyon maaş zammı kaç TL olacak? 4/D Taşeron işçiye zam yapılacak mı?
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Bu akşam hangi diziler var? 5 Haziran 2021 Cumartesi Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Akrep yeni bölüm fragmanı 10 Haziran 2021 Perşembe - Akrep yeni bölümde neler olacak?
Şirin Payzın kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
Bugün Fox TV ekranlarında hangi diziler var? 4 Haziran 2021 Cuma Fox TV yayın akışı
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Haziran 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.