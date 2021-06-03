2021 Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Birçok insan vergi borcu yapılandırma zamanını merak etmekte. Bazı alacakların tekrar yapılandırılmasına yönelik kanun önerisi TBMM’de onaylandı.

Hangi borçlar düzenlenecek?

Onaylanan yasaya ilişkin, Vergi Usul Kanununda gerçekleşen değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il özel idareleri, belediyeler, YİKOB, bazı borçları düzenleyecek.

Hangi vergi borçları bu durumun dışında kalacak?

Ne zaman başlar?

Düzenleyici ve denetleyici yerlerce gönderilen idari para cezaları, pandemi kapsamında verilen idari para cezalarıyla tütün ve tütün ürünleri kullanımı kaynaklı idari cezalar hariç olacak

Şimdilik kesin bir tarih bilgisi yer almamakla beraber başvurulara start verilecek tarihin yakın zamanda duyurulacağı düşünülüyor.

Ödemeler nasıl olacak?

Düzenlemeden yararlanacaklar, ödemelerini 6,9,12ve 18 aylık taksitler şeklinde yatırabilecekler. Karşılıksız olan çek, protestolu senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını verilen zamanda yatıramadıkları amacıyla TBBRM’ne haberdar edilenlerin ve kredi müşterilerinin verilen şartları halletmesi durumunda geçmiş ödemeleriyle alakalı olumsuz durumlar, olacak düzenlemede dikkate alınmayacaklar.