2021 turizm sezonu ne zaman başlayacak?

2021 yılının en çok merak edilen konularından biri bu sene turizmin ne zaman başlayacağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

2021 Turizm sezonu

Bakanın açıklamasında "Bu sene turizmde 'V' çıkış bekleniyor. Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz ve nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz." İfadeleri yer buldu.

Turizm sezonu takvimi

Resim ve Heykel müzesinde medya temsilcisi kişilerle denk gelen Ersoy, "Biz yeni Göbeklitepelere hazır olalım, projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır piramitleri neyse Urfa belgesi bizim için oldukça değerli. 2021'de en etkili arkeolojik kazılar orada gerçekleşmiş olacak, zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan, Türkiye’nin rakiplerine göre bu sektörde büyük başarılar kazandığını söyledi. Mart ayından itibaren etkinliklerin başlayabileceğini açıklayarak vaka sayılarındaki düşüşe dikkat çekti. Türkiye’nin turizm alanında etkileyici reklamlar yaptığını açıklayan Ersoy, 2019 senesinde faaliyete geçen Turizm Geliştirme Ajansı’nın dünya üzerinde işini en iyi yapan ajans olduğunu ifade etti. Güvenli Turizm Belgesi’nin birçok ülkede önek alındığı ifade edildi.

Ersoy, 81 şehrin tanıtım destinasyonu ve içerikleri oluşturularak tek sesliliğe geçilecektir ifadelerini kullandı. Tüm Türkiye’nin turizmle içli dışlı olması için çalışmalarda son aşamalara gelindiğine dikkat çekildi. Bakan, "Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, Nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok 23, 3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Tatara yılıydı 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara'yı ön plana çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Bakan’ın yaptığı açıklamalara göre, dijital çalışmalara ilgi oldukça yoğun. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Kültür Merkezi’nin %80’i tamamlanmış durumda. Bu merkez, 24 saat yaşayacak bir merkez olarak tasarlandı. Geçtiğimiz aylarda tekrar halka açılan Galata Kulesi’nin, Topkapı Sarayı’ndan daha fazla ziyaretçi aldığı edinilen bilgiler arasında.

Restorasyon çalışmalarında kademeli çalışıldığı böylece ziyaretlerin devam ettiğini belirten Bakan, Bodrum Kalesi'nin üçüncü etabının 2021 Mayısıs ayında biteceğini ve Sümela Manastırı'nda profesyonel dağcıların ekipte bulunduğunu bildirerek restorasyon sonlandığında daha önce hiç ziyarete açılmamış olan üçüncü etabın da 2021 yılında biterek ziyaretçilerine açılacağını açıkladı.

4.400 eserin ülkemize getirildiği açıklandı. Dünyanın en etkileyici Havalimanı müzesinin ülkemizde olduğu ifade edildi. Bakan, "UNESCO dünya miras listesi bir genel tanım. somut olmayan kültürel miras 18 taneyi bulmuştu, bu sene Aralık ayında 2 tane daha UNESCO tarafından tescil edildi. Bir tanesi mangala bir tanesi de minyatür sanatı. Sayısı 20ye çıktı. Ayrıca 2018 yılında listeye alınan Göbeklitepe'yle birlikte UNESCO dünya listesi varlık sayımızı 18'e çıkardık. Biz yeni Göbeklitepe'lere hazır olalım projeyi çok büyütüyoruz, birkaç ay sonra siz detaylı açıklamayı yapacağız. Araştırmalar tamamlasın bölgede birkaç kazı daha yapacağız, muhtemelen Urfa bölgesi. Mısır Piramitleri neyse Urfa belgesi bizim için oldukça değerli. 2021'de en etkili arkeolojik kazılar orda gerçekleşmiş olacak zaten başladı. Dünyaya ses getiren projelerden biri olacağını düşünüyorum. Yine Malatya'daki Aslantepe miras kurulu toplantısına hazır hale getirildi. Muhtemelen 19'uncu miras listemiz olarak hayata geçer diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan, toplantı sonrasında gelen soruları cevapladı. Koronavirüs tedbirleri konusuna da değinen Bakan, 30.744 sanatçıya Ocak ayından itibaren sanatçı ödemelerinin başlayacağı müjdesini verdi.