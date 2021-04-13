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2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone ramazan ayı indirim kampanyaları

Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayında bir çok firma Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor. Hepsiburada, Gittigidiyor, Bodafone, Turkcell, Trendyol 2021 ramazan ayı kampanyaları belli oldu.

13 Nisan 2021 Salı 18:50
2021 Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor, Turkcell, Vodafone ramazan ayı indirim kampanyaları
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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yardım yapan kuruluşlar merak ediliyor. Ramazan ayı geldi çattı. Ramazan ayında bir çok firma Ramazan ayına özel kampanyalar düzenliyor. Hepsiburada, Gittigidiyor, Bodafone, Turkcell, Trendyol 2021 ramazan ayı kampanyaları belli oldu.

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle beraber büyük firmalar ve kuruluşlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan yardımı yapıyor. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım yapacak olan firmaları sizler için araştırdık. Ramazan ayına özel kampanya düzenleyen büyük şirketler, bir çok ürün ve kampanyayı vatandaşlarımıza ulaştırıyor. Hepsiburada, Gittigidiyor, Bodafone, Turkcell, Trendyol 2021 ramazan ayı kampanyaları belli oldu.

Trendyol

Türkiye’nin en büyük intenet sitesi olan Trendyol, milyonlarca vatandaşımıza milyonlarca ürün ulaştırmaktadır. Ramazan ayında da vatandaşlarımıza birbirinden çeşitli ramazan kampanyaları sünüyor. Sahur ve iftar vakitlerinde yapılacak olan yemeklerde mutfak araç gereçlerinden tutun da yiyecek ve içeceklere kadar birçok üründe büyük indirimler bulunmaktadır. Siteye girerek indirimli ürünleri görebilirsiniz.

Ramazan’da Trendyol üzerinden en çok aranan ürünler arasında dini kitaplar, seccadeler, giyim, tesbih, elektronik aletler, eğlence ürünleri ve spor ürünleri satılmaktadır.

Hepsiburada

Türkiye’nin en büyük intenet sitelerinden biri olan Hepsiburada ise, ramazan ayında vatandaşlarımızla dayanışma seferberliği ilan etti. Bu mübarek ayı özel illerde bulunan valilikler üzerinden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak ürünleri dağıtılacak. Erzak kolileri vatandaşlarımızın evine kadar götürülecek. Bu kampanyaya dört dörtlük ramazan kampanyası adı verildi. Ayrıca her gece saat 3:00’e kadar indirimli ürünler vatandaşlarımıza sunulacak.

Gittigidiyor

Türkiye’nin en büyük intenet alışveriş sitelerinin başında gelen Gittigidiyor, Ramazan ayına özel çok çeşitli kampanyalar sunuyoruz. İntenet üzerinden duyurdu fırsatlara göre küçük ev aletleri, mutfak aletleri, ev tekstili, kişisel bakım ürünleri, birbirinden çeşitli ramazan paketleri satışa sunulmaya başlandı.

Turkcell

Türkiye’nin en büyük telefon şirketlerinden biri olan Turkcell, her yıl olduğu gibi bu yıl ramazan ayında çok farklı kampanyalarla vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu. Turkcell ramazan kampanyası, salla kazan ve sahur paketi sayesinde iki kat daha fazla hediye alabilirsin. Bu yıl Ramazan ayına özel 2 GB intenet kampanyası dijital operatör üzerinden vatandaşlarımıza dağıtılıyor. BİP uygulaması üzerinden 5 kişiye mesaj atmanız halinde sahur vakitlerinde gece saat 02.00 ile 05.00 saatleri arasında 1 GB inteneti ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Vodafone

Ramazan kampanyası düzenleyen firmalar arasında Vodafone yaramıyor. Ramazan’a özel süper kolay paketlerle abonelerine mutlu vakitler yaşatmak isteyen Vodafone, 14 farklı faturasız tarife ile vatandaşların karşısına çıkıyor. Ayrıca bu özel aya özel 1 GB intenet veriliyor.



Son Güncelleme: 13.04.2021 18:50
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RamazanKampanyaları
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