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2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu

2021 TOKİ projeleri duyuruldu, 35 ilde yeni projeler gerçekleştirilecek. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ 2021 projelerini araştırıyor.

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:48
2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu
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Toplu Konut İdaresi 2021 yılında birçok ilde konutları satışa sunacak. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ konut projelerini araştırıyor. TOKİ 2021 yılında 35 ilde konut satışı gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada 35 şehirde satışı yapılacak konutların başvurularının en kısa sürede başlatılacağı bildirildi. TOKİ konutlarını yapılacak başvurularda %25 peşinat ödemesi yapılacak. Öte yandan ödemeler 120 ay taksitle gerçekleştirilecek. TOKİ konut satışı projelerine başvuru yapmak için istenen şartlar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bu durumu ikametgah belgesi ile ispat etmek, bu kapsamda projenin yapılacağı bölgede başvuru yapan ve 1 yılı aşkın süredir oturan ancak ikametgahı başka bölgede bulunuyorsa, bu kimseler başvuru hakkı elde edemeyeceklerdir,

Daha önceden TOKİ’den konut almamak, TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvuru yapacak olan kişinin kendisinin, eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin üzerine herhangi bir taşınmaz kaydı olmaması,

Başvuru tarihi itibariyle en az 25 yaşında olmak,

Aylık olarak toplam hane halkı gelir sınırı için 2 bin 600 liranın aşılmaması, başka bir deyişle aynı ev içinde yaşayan kimselerin toplam gelirlerinin en çok 2 bin 600 lira olması, İstanbul’da yaşayanlar için ise 3 bin 100 lirayı geçmemesi gerekmektedir. TOKİ tarafından açık artırmaya çıkarılan yerler ve konut sayıları şu şekilde;

825         Adana Sarıçam Buruk     HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

1224      Adana Sarıçam Sulucak HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

283         Adana Yüreğir Havutlu   HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

807         Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

253         Aksaray Sultanhanı         36 AY    %25 PEŞİN 120 AY

484         Ankara Çubuk Aşağıçavundur     HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

447         Ankara Mamak Gülseren 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

766         Balıkesir 2.Etap 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

214         Batman Kuyubaşı 2.Bölge            HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

724         Bilecik Bozüyük HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

36           Bilecik Pazaryeri               HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

278         Bilecik 2.Etap 1.Bölge     HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

256         Bingöl Merkez Saray      HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

252         Bolu Mengen Beşler 3.Etap         36 AY    %25 PEŞİN 120 AY

488         Bolu Mudunu Kaygana 4.Etap   HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

948         Bursa Hamitler  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

165         Bursa İznik Selçuk Mahallesi       HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

148         Bursa Orhaneli Fevzipaşa             HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

333         Çankırı Orta        HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

402         Çankırı Merkez 2.Etap    HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

79           Çorum Boğazkale             36 AY    %25 PEŞİN 120 AY

416         Çorum Celilkırı   HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

680         Çorum Merkez 1.Bölge  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

296         Çorum Merkez 2.Bölge  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

836         Çorum Merkez 3.Bölge  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

218         Çorum Osmancık 3.Etap               36 AY    %25 PEŞİN 120 AY

608         Düzce Merkez Metek 2.Bölge    HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

410         Hatay Belen       HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

232         Isparta Sütçüler HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

315         İzmir Torbalı Ayrancılar HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

826         Kayseri Melikgazi             HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

240         Kırıkkale Bahşılı 2.Etap   HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

96           Kırıkkale Çelebi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

387         Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.Etap 2.Kısım       HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

141         Kırşehir Akpınar 3.Etap  HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

334         Konya Ereğli Orhaniye   HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

219         Kütahya Emet    HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

748         Manisa Yunusemre 2.Etap 1.Kısım           HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

775         Manisa Yunusemre 2.Etap 2.Kısım           HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

94           Nevşehir Kozaklı              HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

157         Niğde Bor Bahçeli 2.Etap              HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

812         Sakarya Adapazarı Korucuk         HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

504         Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mah.         HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

94           Sinop Dikmen    HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

762         Sivas Merkez Yenimahalle           HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

616         Şanlıurfa Viranşehir 1.Etap          HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

472         Şanlıurfa Viranşehir 2.Etap          HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

182         Trabzon Akçaabat Sarıtaş             HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

436         Tokat Merkez Dedeli      HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

306         Tokat Niksar 4.Etap         HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

137         Uşak Banaz 31 Ağustos Mahallesi             HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

264         Uşak Merkez 2.Etap        HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor?

TOKİ konut başvuruları online olarak TOKİ resmi sitesinden yapılmaktadır. TOKİ’nin sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra hangi bölge ve alanda kuraya katılmak istenildiği seçilir ve başvuru yapılmaktadır.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:48
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