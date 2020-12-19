2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu

Toplu Konut İdaresi 2021 yılında birçok ilde konutları satışa sunacak. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ konut projelerini araştırıyor. TOKİ 2021 yılında 35 ilde konut satışı gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada 35 şehirde satışı yapılacak konutların başvurularının en kısa sürede başlatılacağı bildirildi. TOKİ konutlarını yapılacak başvurularda %25 peşinat ödemesi yapılacak. Öte yandan ödemeler 120 ay taksitle gerçekleştirilecek. TOKİ konut satışı projelerine başvuru yapmak için istenen şartlar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bu durumu ikametgah belgesi ile ispat etmek, bu kapsamda projenin yapılacağı bölgede başvuru yapan ve 1 yılı aşkın süredir oturan ancak ikametgahı başka bölgede bulunuyorsa, bu kimseler başvuru hakkı elde edemeyeceklerdir,

Daha önceden TOKİ’den konut almamak, TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

Konut başvuru yapacak olan kişinin kendisinin, eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin üzerine herhangi bir taşınmaz kaydı olmaması,

Başvuru tarihi itibariyle en az 25 yaşında olmak,

Aylık olarak toplam hane halkı gelir sınırı için 2 bin 600 liranın aşılmaması, başka bir deyişle aynı ev içinde yaşayan kimselerin toplam gelirlerinin en çok 2 bin 600 lira olması, İstanbul’da yaşayanlar için ise 3 bin 100 lirayı geçmemesi gerekmektedir. TOKİ tarafından açık artırmaya çıkarılan yerler ve konut sayıları şu şekilde;

825 Adana Sarıçam Buruk HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

1224 Adana Sarıçam Sulucak HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

283 Adana Yüreğir Havutlu HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

807 Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

253 Aksaray Sultanhanı 36 AY %25 PEŞİN 120 AY

484 Ankara Çubuk Aşağıçavundur HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

447 Ankara Mamak Gülseren 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

766 Balıkesir 2.Etap 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

214 Batman Kuyubaşı 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

724 Bilecik Bozüyük HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

36 Bilecik Pazaryeri HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

278 Bilecik 2.Etap 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

256 Bingöl Merkez Saray HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

252 Bolu Mengen Beşler 3.Etap 36 AY %25 PEŞİN 120 AY

488 Bolu Mudunu Kaygana 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

948 Bursa Hamitler HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

165 Bursa İznik Selçuk Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

148 Bursa Orhaneli Fevzipaşa HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

333 Çankırı Orta HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

402 Çankırı Merkez 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

79 Çorum Boğazkale 36 AY %25 PEŞİN 120 AY

416 Çorum Celilkırı HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

680 Çorum Merkez 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

296 Çorum Merkez 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

836 Çorum Merkez 3.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

218 Çorum Osmancık 3.Etap 36 AY %25 PEŞİN 120 AY

608 Düzce Merkez Metek 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

410 Hatay Belen HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

232 Isparta Sütçüler HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

315 İzmir Torbalı Ayrancılar HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

826 Kayseri Melikgazi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

240 Kırıkkale Bahşılı 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

96 Kırıkkale Çelebi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

387 Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.Etap 2.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

141 Kırşehir Akpınar 3.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

334 Konya Ereğli Orhaniye HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

219 Kütahya Emet HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

748 Manisa Yunusemre 2.Etap 1.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

775 Manisa Yunusemre 2.Etap 2.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

94 Nevşehir Kozaklı HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

157 Niğde Bor Bahçeli 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

812 Sakarya Adapazarı Korucuk HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

504 Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mah. HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

94 Sinop Dikmen HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

762 Sivas Merkez Yenimahalle HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

616 Şanlıurfa Viranşehir 1.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

472 Şanlıurfa Viranşehir 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

182 Trabzon Akçaabat Sarıtaş HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

436 Tokat Merkez Dedeli HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

306 Tokat Niksar 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

137 Uşak Banaz 31 Ağustos Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

264 Uşak Merkez 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY

TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor?

TOKİ konut başvuruları online olarak TOKİ resmi sitesinden yapılmaktadır. TOKİ’nin sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra hangi bölge ve alanda kuraya katılmak istenildiği seçilir ve başvuru yapılmaktadır.