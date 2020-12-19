2021 TOKİ projeleri kapsamında 35 ilde konutlar satışa sundu

Toplu Konut İdaresi 2021 yılında birçok ilde konutları satışa sunacak. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi TOKİ konut projelerini araştırıyor. TOKİ 2021 yılında 35 ilde konut satışı gerçekleştirecek.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açıklamada 35 şehirde satışı yapılacak konutların başvurularının en kısa sürede başlatılacağı bildirildi. TOKİ konutlarını yapılacak başvurularda %25 peşinat ödemesi yapılacak. Öte yandan ödemeler 120 ay taksitle gerçekleştirilecek. TOKİ konut satışı projelerine başvuru yapmak için istenen şartlar ise şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı bölgede en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak ve bu durumu ikametgah belgesi ile ispat etmek, bu kapsamda projenin yapılacağı bölgede başvuru yapan ve 1 yılı aşkın süredir oturan ancak ikametgahı başka bölgede bulunuyorsa, bu kimseler başvuru hakkı elde edemeyeceklerdir,
Daha önceden TOKİ’den konut almamak, TOKİ kredisi kullanmamış olmak,
Konut başvuru yapacak olan kişinin kendisinin, eşinin ya da bakmakla yükümlü olduğu kimselerin üzerine herhangi bir taşınmaz kaydı olmaması,
Başvuru tarihi itibariyle en az 25 yaşında olmak,
Aylık olarak toplam hane halkı gelir sınırı için 2 bin 600 liranın aşılmaması, başka bir deyişle aynı ev içinde yaşayan kimselerin toplam gelirlerinin en çok 2 bin 600 lira olması, İstanbul’da yaşayanlar için ise 3 bin 100 lirayı geçmemesi gerekmektedir. TOKİ tarafından açık artırmaya çıkarılan yerler ve konut sayıları şu şekilde;
825 Adana Sarıçam Buruk HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
1224 Adana Sarıçam Sulucak HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
283 Adana Yüreğir Havutlu HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
807 Aksaray Merkez Cumhuriyet Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
253 Aksaray Sultanhanı 36 AY %25 PEŞİN 120 AY
484 Ankara Çubuk Aşağıçavundur HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
447 Ankara Mamak Gülseren 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
766 Balıkesir 2.Etap 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
214 Batman Kuyubaşı 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
724 Bilecik Bozüyük HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
36 Bilecik Pazaryeri HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
278 Bilecik 2.Etap 1.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
256 Bingöl Merkez Saray HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
252 Bolu Mengen Beşler 3.Etap 36 AY %25 PEŞİN 120 AY
488 Bolu Mudunu Kaygana 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
948 Bursa Hamitler HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
165 Bursa İznik Selçuk Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
148 Bursa Orhaneli Fevzipaşa HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
333 Çankırı Orta HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
402 Çankırı Merkez 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
79 Çorum Boğazkale 36 AY %25 PEŞİN 120 AY
416 Çorum Celilkırı HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
296 Çorum Merkez 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
836 Çorum Merkez 3.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
218 Çorum Osmancık 3.Etap 36 AY %25 PEŞİN 120 AY
608 Düzce Merkez Metek 2.Bölge HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
410 Hatay Belen HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
232 Isparta Sütçüler HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
315 İzmir Torbalı Ayrancılar HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
826 Kayseri Melikgazi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
240 Kırıkkale Bahşılı 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
96 Kırıkkale Çelebi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
387 Kırıkkale Merkez Yenimahalle 1.Etap 2.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
141 Kırşehir Akpınar 3.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
334 Konya Ereğli Orhaniye HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
219 Kütahya Emet HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
748 Manisa Yunusemre 2.Etap 1.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
775 Manisa Yunusemre 2.Etap 2.Kısım HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
94 Nevşehir Kozaklı HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
157 Niğde Bor Bahçeli 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
812 Sakarya Adapazarı Korucuk HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
504 Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mah. HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
94 Sinop Dikmen HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
762 Sivas Merkez Yenimahalle HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
616 Şanlıurfa Viranşehir 1.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
472 Şanlıurfa Viranşehir 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
182 Trabzon Akçaabat Sarıtaş HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
436 Tokat Merkez Dedeli HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
306 Tokat Niksar 4.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
137 Uşak Banaz 31 Ağustos Mahallesi HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
264 Uşak Merkez 2.Etap HEMEN TESLİM %25 PEŞİN 120 AY
TOKİ başvurusu nasıl yapılıyor?
TOKİ konut başvuruları online olarak TOKİ resmi sitesinden yapılmaktadır. TOKİ’nin sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra hangi bölge ve alanda kuraya katılmak istenildiği seçilir ve başvuru yapılmaktadır.